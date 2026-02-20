Груша, мед і сир з пліснявою: ідеальна фуршетна закуска (відео)

Смачна та оригінальна закуска

Закуска може бути як простою, так і ефектною — від класичних соєво-медових крилець з карамельною скоринкою до більш вишуканих порційних страв. Але сьогодні пропонується елегантний варіант для святкового столу — листкові тарталетки з грушею та сиром з блакитною пліснявою. Для найкращого результату слід обирати стиглі, але щільні груші, які тримають форму при запіканні, а сир з блакитною пліснявою краще охолоджувати перед нарізанням, щоб уникнути розпливання. Додавання горіхів і меду не тільки підкреслює смаковий контраст, але й надає текстурної цікавинки закускі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати закуску з медом, грушею та сиром "Дор блю"

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г;

груша – 3 шт.;

коричневий цукор – за смаком;

сир з блакитною пліснявою ("Лазур", "Дор блю") – 200 г;

горіхи – за смаком;

мед – за смаком.

Спосіб приготування:

Розморозити листкове тісто згідно інструкції та розрізати на порційні прямокутники, акуратно сформувати бортики. Помити груші, видалити серединку та нарізати тонкими пластинами. Викласти грушеві пластини на тісто, рівномірно притрусити коричневим цукром за бажанням. Додати шматочки сиру та горіхи. Запекти у розігрітій духовці при 200°С 20–30 хвилин до золотистої скоринки. За бажанням полити медом перед подачею.

Як і з чим подавати

Тарталетки найкраще подавати трохи охолодженими або кімнатної температури на великій плоскій тарілці. Вони гармонійно поєднуються з легкими салатами, зеленню, десертними соусами на основі меду чи йогурту, а також з білим або рожевим вином. Для святкової подачі можна прикрасити додатково мікрогріном або шматочками горіхів.

Ця закуска поєднує солодкий і солоний смак, хрумку основу та вишукану подачу, роблячи її ідеальним вибором для святкового столу чи фуршету.