Груша, мед і сир з пліснявою: ідеальна фуршетна закуска (відео)
Смачна та оригінальна закуска
Закуска може бути як простою, так і ефектною — від класичних соєво-медових крилець з карамельною скоринкою до більш вишуканих порційних страв. Але сьогодні пропонується елегантний варіант для святкового столу — листкові тарталетки з грушею та сиром з блакитною пліснявою. Для найкращого результату слід обирати стиглі, але щільні груші, які тримають форму при запіканні, а сир з блакитною пліснявою краще охолоджувати перед нарізанням, щоб уникнути розпливання. Додавання горіхів і меду не тільки підкреслює смаковий контраст, але й надає текстурної цікавинки закускі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати закуску з медом, грушею та сиром "Дор блю"
Інгредієнти:
- листкове тісто – 500 г;
- груша – 3 шт.;
- коричневий цукор – за смаком;
- сир з блакитною пліснявою ("Лазур", "Дор блю") – 200 г;
- горіхи – за смаком;
- мед – за смаком.
Спосіб приготування:
- Розморозити листкове тісто згідно інструкції та розрізати на порційні прямокутники, акуратно сформувати бортики.
- Помити груші, видалити серединку та нарізати тонкими пластинами.
- Викласти грушеві пластини на тісто, рівномірно притрусити коричневим цукром за бажанням.
- Додати шматочки сиру та горіхи.
- Запекти у розігрітій духовці при 200°С 20–30 хвилин до золотистої скоринки.
- За бажанням полити медом перед подачею.
Як і з чим подавати
Тарталетки найкраще подавати трохи охолодженими або кімнатної температури на великій плоскій тарілці. Вони гармонійно поєднуються з легкими салатами, зеленню, десертними соусами на основі меду чи йогурту, а також з білим або рожевим вином. Для святкової подачі можна прикрасити додатково мікрогріном або шматочками горіхів.
Ця закуска поєднує солодкий і солоний смак, хрумку основу та вишукану подачу, роблячи її ідеальним вибором для святкового столу чи фуршету.