Не "Вінегрет" і не "Шуба": рецепт салату з буряком, який реально захочеться повторити (відео)

Марія Швець
Салат з буряком та маринованими грибами
Салат з буряком та маринованими грибами. Фото Згенеровано ШІ

Смачна закуска

Буряк — один із найпопулярніших овочів в українській кухні, з якого готують десятки салатів, зокрема всім відомі "Вінегрет" та "Шубу". Але сьогодні пропонується більш легкий і сучасний варіант — салат з буряком та маринованими печерицями. Для найкращого смаку варто обирати солодкий, насичено-бордовий буряк без білих прожилок, а гриби — щільні, без зайвої кислинки в маринаді. Гірчиця в зернах додає пікантності, а зелень освіжає страву і робить текстуру більш збалансованою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати салат з буряком та печерицями

Інгредієнти:

  • відварений буряк – 400 г;
  • мариновані шампіньйони – 200 г;
  • зелена цибуля – 1 пучок;
  • кріп – 1 невеликий пучок;
  • гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати відварений буряк середнім кубиком.
  2. Великі шампіньйони нарізати, дрібні залишити цілими.
  3. Подрібнити зелену цибулю та кріп.
  4. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати гірчицю, оливкову олію, сіль та перець.
  5. Акуратно перемішати до рівномірного розподілу заправки.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, у прозорій салатниці або порційно у креманках. Він добре поєднується з запеченою картоплею, стравами з м’яса або як самостійна легка вечеря. Для подачі можна додати кілька крапель лимонного соку або посипати горіхами для більш виразного смаку.

Цей салат — вдалий приклад того, як прості інгредієнти можуть створити нову, легку і корисну альтернативу класичним буряковим стравам.

#Буряк #Салат #Готуємо вдома