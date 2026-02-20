Не "Вінегрет" і не "Шуба": рецепт салату з буряком, який реально захочеться повторити (відео)
-
-
Смачна закуска
Буряк — один із найпопулярніших овочів в українській кухні, з якого готують десятки салатів, зокрема всім відомі "Вінегрет" та "Шубу". Але сьогодні пропонується більш легкий і сучасний варіант — салат з буряком та маринованими печерицями. Для найкращого смаку варто обирати солодкий, насичено-бордовий буряк без білих прожилок, а гриби — щільні, без зайвої кислинки в маринаді. Гірчиця в зернах додає пікантності, а зелень освіжає страву і робить текстуру більш збалансованою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".
Як приготувати салат з буряком та печерицями
Інгредієнти:
- відварений буряк – 400 г;
- мариновані шампіньйони – 200 г;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- кріп – 1 невеликий пучок;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати відварений буряк середнім кубиком.
- Великі шампіньйони нарізати, дрібні залишити цілими.
- Подрібнити зелену цибулю та кріп.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати гірчицю, оливкову олію, сіль та перець.
- Акуратно перемішати до рівномірного розподілу заправки.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати охолодженим, у прозорій салатниці або порційно у креманках. Він добре поєднується з запеченою картоплею, стравами з м’яса або як самостійна легка вечеря. Для подачі можна додати кілька крапель лимонного соку або посипати горіхами для більш виразного смаку.
Цей салат — вдалий приклад того, як прості інгредієнти можуть створити нову, легку і корисну альтернативу класичним буряковим стравам.