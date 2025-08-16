Рус

Візьміть кабачки, лимон та часник: такої закуски ви ще не пробували

Марія Швець
Смачна закуска для зустрічі з друзями
Готується швидко, виходить ситно

Готується швидко, виходить ситно

Якщо ви вже приготували кабачкові оладки, запекли їх човниками та навіть зварили варення, ми пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску з цього овочу. Готується вона просто, а подавати можна навіть у піст.

Достатньо лише взяти улюблений овоч та спеції та запекти. А рецептом з нами поділилися на порталі "lady day".

Як приготувати кабачки з часником та паприкою

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • ароматна олія — 2 ст. л.;
  • часник — 3 зуб.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки ретельно промити та обсушити.
  2. Нарізати півкільцями, товщиною 2-3 см.
  3. Викласти кабачки в миску, додати сіль, паприку, полити лимоном.
  4. Додати розчавлені ножем зубчики часнику та олію.
  5. Перемішати та залишити маринуватися на 10 хв.
  6. Викласти кабачки на застелене пергаментом деко з пергаментом та запікати у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хв (режим нагрів верх-низ).
  7. Подавати гарячими з улюбленим соусом.

