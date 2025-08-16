Візьміть кабачки, лимон та часник: такої закуски ви ще не пробували
-
-
Готується швидко, виходить ситно
Якщо ви вже приготували кабачкові оладки, запекли їх човниками та навіть зварили варення, ми пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску з цього овочу. Готується вона просто, а подавати можна навіть у піст.
Достатньо лише взяти улюблений овоч та спеції та запекти. А рецептом з нами поділилися на порталі "lady day".
Як приготувати кабачки з часником та паприкою
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- ароматна олія — 2 ст. л.;
- часник — 3 зуб.
Спосіб приготування:
- Кабачки ретельно промити та обсушити.
- Нарізати півкільцями, товщиною 2-3 см.
- Викласти кабачки в миску, додати сіль, паприку, полити лимоном.
- Додати розчавлені ножем зубчики часнику та олію.
- Перемішати та залишити маринуватися на 10 хв.
- Викласти кабачки на застелене пергаментом деко з пергаментом та запікати у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хв (режим нагрів верх-низ).
- Подавати гарячими з улюбленим соусом.
