Візьміть кабачки, лимон та часник: такої закуски ви ще не пробували

Готується швидко, виходить ситно

Якщо ви вже приготували кабачкові оладки, запекли їх човниками та навіть зварили варення, ми пропонуємо приготувати ще одну смачну закуску з цього овочу. Готується вона просто, а подавати можна навіть у піст.

Достатньо лише взяти улюблений овоч та спеції та запекти. А рецептом з нами поділилися на порталі "lady day".

Як приготувати кабачки з часником та паприкою

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

ароматна олія — 2 ст. л.;

часник — 3 зуб.

Спосіб приготування:

Кабачки ретельно промити та обсушити. Нарізати півкільцями, товщиною 2-3 см. Викласти кабачки в миску, додати сіль, паприку, полити лимоном. Додати розчавлені ножем зубчики часнику та олію. Перемішати та залишити маринуватися на 10 хв. Викласти кабачки на застелене пергаментом деко з пергаментом та запікати у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хв (режим нагрів верх-низ). Подавати гарячими з улюбленим соусом.

