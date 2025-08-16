Возьмите кабачки, лимон и чеснок: такой закуски вы еще не пробовали

Готовится быстро, получается сытно

Если вы уже приготовили кабачковые оладьи, запекли их челноками и даже сварили варенье, мы предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску из этого овоща. Готовится она просто, а подавать можно даже в пост.

Достаточно взять любимый овощ и специи и запечь. А рецептом с нами поделились на портале "lady day".

Как приготовить кабачки с чесноком и паприкой

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

ароматное масло — 2 ст. л.;

чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

Кабачки тщательно промыть и обсушить. Нарезать полукольцами толщиной 2-3 см. Выложить кабачки в миску, добавить соль, паприку, полить лимоном. Добавить раздавленные ножом зубчики чеснока и растительного масла. Перемешать и оставить мариноваться в течение 10 мин. Выложить кабачки на застеленный пергаментом противень с пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 мин (режим нагрев верх-низ). Подавать горячими с любимым соусом.

