Возьмите кабачки, лимон и чеснок: такой закуски вы еще не пробовали

Мария Швец
Вкусная закуска для встречи с друзьями
Готовится быстро, получается сытно

Если вы уже приготовили кабачковые оладьи, запекли их челноками и даже сварили варенье, мы предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску из этого овоща. Готовится она просто, а подавать можно даже в пост.

Достаточно взять любимый овощ и специи и запечь. А рецептом с нами поделились на портале "lady day".

Как приготовить кабачки с чесноком и паприкой

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • копченая паприка – 1 ч. л.;
  • ароматное масло — 2 ст. л.;
  • чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

  1. Кабачки тщательно промыть и обсушить.
  2. Нарезать полукольцами толщиной 2-3 см.
  3. Выложить кабачки в миску, добавить соль, паприку, полить лимоном.
  4. Добавить раздавленные ножом зубчики чеснока и растительного масла.
  5. Перемешать и оставить мариноваться в течение 10 мин.
  6. Выложить кабачки на застеленный пергаментом противень с пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 мин (режим нагрев верх-низ).
  7. Подавать горячими с любимым соусом.

