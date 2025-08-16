Возьмите кабачки, лимон и чеснок: такой закуски вы еще не пробовали


Готовится быстро, получается сытно
Если вы уже приготовили кабачковые оладьи, запекли их челноками и даже сварили варенье, мы предлагаем приготовить еще одну вкусную закуску из этого овоща. Готовится она просто, а подавать можно даже в пост.
Достаточно взять любимый овощ и специи и запечь. А рецептом с нами поделились на портале "lady day".
Как приготовить кабачки с чесноком и паприкой
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- ароматное масло — 2 ст. л.;
- чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
- Кабачки тщательно промыть и обсушить.
- Нарезать полукольцами толщиной 2-3 см.
- Выложить кабачки в миску, добавить соль, паприку, полить лимоном.
- Добавить раздавленные ножом зубчики чеснока и растительного масла.
- Перемешать и оставить мариноваться в течение 10 мин.
- Выложить кабачки на застеленный пергаментом противень с пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 мин (режим нагрев верх-низ).
- Подавать горячими с любимым соусом.
