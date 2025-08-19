Кабачкова ікра від Лілії Цвіт: ніякого майонезу, а виходить смачніша, ніж магазинна (відео)

Метод приготування дуже простий

Ми розповідали, як вдало заморозити на зиму кабачки. Але для багатьох найулюбленішим способом заготівлі цих овочів на зиму є кабачкова ікра.

Як приготувати смачну кабачкову ікру в мультиварці та без майонезу, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ідеальний рецепт — мінімум часу, а в результаті ми отримуємо дуже смачну кабачкову ікру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 баночок по 0,5 літра.

Інгредієнти:

1,5 кг кабачків

0,5 кг моркви

0,5 кг цибулі

1 ст.л. солі

2 ст.л. цукру

50 мл оцету

100 мл олії

0,5 ч.л. меленого чорного перцю

250 г томатної пасти 25%

Спосіб приготування:

Кабачки чистимо від шкірки та насіння. Моркву і цибулю також чистимо. Овочі перебиваємо блендером у однорідну масу. Перекладаємо їх у мультиварку. Додаємо сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішуємо. Вибираємо режим тушкування та готуємо дві години. Потім додаємо томатну пасту, чорний перець, перемішуємо та тушкуємо ще 30 хвилин. Гарячу ікру розкладаємо у стерилізовані банки. Закриваємо за технологією та охолоджуємо.

Ікра виходить надзвичайно смачна, можна її просто мастити на хліб, а можна — додавати до закусок. Також ми ділились рецептом апетитної ягідної наливки.