Кабачкова ікра від Лілії Цвіт: ніякого майонезу, а виходить смачніша, ніж магазинна (відео)
-
-
Метод приготування дуже простий
Ми розповідали, як вдало заморозити на зиму кабачки. Але для багатьох найулюбленішим способом заготівлі цих овочів на зиму є кабачкова ікра.
Як приготувати смачну кабачкову ікру в мультиварці та без майонезу, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ідеальний рецепт — мінімум часу, а в результаті ми отримуємо дуже смачну кабачкову ікру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 баночок по 0,5 літра.
Інгредієнти:
- 1,5 кг кабачків
- 0,5 кг моркви
- 0,5 кг цибулі
- 1 ст.л. солі
- 2 ст.л. цукру
- 50 мл оцету
- 100 мл олії
- 0,5 ч.л. меленого чорного перцю
- 250 г томатної пасти 25%
Спосіб приготування:
- Кабачки чистимо від шкірки та насіння. Моркву і цибулю також чистимо.
- Овочі перебиваємо блендером у однорідну масу. Перекладаємо їх у мультиварку.
- Додаємо сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішуємо.
- Вибираємо режим тушкування та готуємо дві години. Потім додаємо томатну пасту, чорний перець, перемішуємо та тушкуємо ще 30 хвилин.
- Гарячу ікру розкладаємо у стерилізовані банки. Закриваємо за технологією та охолоджуємо.
Ікра виходить надзвичайно смачна, можна її просто мастити на хліб, а можна — додавати до закусок. Також ми ділились рецептом апетитної ягідної наливки.