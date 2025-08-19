Рус

Кабачкова ікра від Лілії Цвіт: ніякого майонезу, а виходить смачніша, ніж магазинна (відео)

Наталя Граковська
Ну дуже смачна кабачкова ікра
Ну дуже смачна кабачкова ікра. Фото Файні рецепти

Метод приготування дуже простий

Ми розповідали, як вдало заморозити на зиму кабачки. Але для багатьох найулюбленішим способом заготівлі цих овочів на зиму є кабачкова ікра.

Як приготувати смачну кабачкову ікру в мультиварці та без майонезу, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ідеальний рецепт — мінімум часу, а в результаті ми отримуємо дуже смачну кабачкову ікру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 баночок по 0,5 літра.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг кабачків
  • 0,5 кг моркви
  • 0,5 кг цибулі
  • 1 ст.л. солі
  • 2 ст.л. цукру
  • 50 мл оцету
  • 100 мл олії
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю
  • 250 г томатної пасти 25%

Спосіб приготування:

  1. Кабачки чистимо від шкірки та насіння. Моркву і цибулю також чистимо.
  2. Овочі перебиваємо блендером у однорідну масу. Перекладаємо їх у мультиварку.
  3. Додаємо сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішуємо.
  4. Вибираємо режим тушкування та готуємо дві години. Потім додаємо томатну пасту, чорний перець, перемішуємо та тушкуємо ще 30 хвилин.
  5. Гарячу ікру розкладаємо у стерилізовані банки. Закриваємо за технологією та охолоджуємо.

Ікра виходить надзвичайно смачна, можна її просто мастити на хліб, а можна — додавати до закусок. Також ми ділились рецептом апетитної ягідної наливки.

