Кабачковая икра от Лилии Цвит: никакого майонеза, а получается вкуснее магазинной (видео)

Метод приготовления очень прост

Мы рассказывали, как удачно заморозить на зиму кабачки. Но для многих самым любимым способом заготовки этих овощей на зиму есть кабачковая икра.

Как приготовить вкусную кабачковую икру в мультиварке и без майонеза, рассказала в своем видео кулинарная блогерка Лилия Цвит. Идеальный рецепт – минимум времени, а в результате мы получаем очень вкусную кабачковую икру. Из этого количества ингредиентов выходит 5 баночек по 0,5 литра.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

0,5 кг моркови

0,5 кг лука

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

50 мл уксуса

100 мл масла

0,5 ч.л. молотого черного перца

250 г томатной пасты 25%

Способ приготовления:

Кабачки чистим от кожуры и семян. Морковь и лук тоже чистим. Овощи перебиваем блендером в однородную массу. Переводим их в мультиварку. Добавляем соль, сахар, растительное масло и уксус. Тщательно перемешиваем. Выбираем режим тушения и готовим два часа. Затем добавляем томатную пасту, черный перец, перемешиваем и тушим еще 30 минут. Горячую икру раскладываем в стерилизованные банки. Закрываем по технологии и охлаждаем.

Икра получается очень вкусная, можно ее просто смазывать на хлеб, а можно — добавлять в закуски. Также мы делились рецептом аппетитной ягодной наливки.