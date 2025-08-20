Лінива вечеря, яку потрібно просто поставити в духовку: з цією стравою кабачки полюблять навіть діти (відео)

Дуже просто готується, а виходить апетитно

Ми ділились рецептом апетитної закуски із кабачків. Тепер розповідаємо, як перетворити цей овоч на запіканку, яку полюблять навіть діти, що не люблять кабачки.

Це неймовірно смачна та проста страва, яка підкорить вас з першого шматочка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. Потрібно просто скласти все у форму для запікання та поставити в духовку.

Інгредієнти:

Кабачок — 1 шт.

Картопля — 2-3 шт.

Сир — 300 г

Філе курки — 400 г

Сушений базилік

Сіль та перець до смаку

Олія для змащення форми та шарів

Для соусу:

Молоко — 500 мл

Борошно — 50 г

Вершкове масло — 50 г

Мускатний горіх (за бажанням)

Яйце — 1 шт.

Сіль та перець

Сир та пармезан для присипки

Спосіб приготування:

Кабачок, філе курки та картоплю наріжте на довгі тонкі шматочки. Картоплю відваріть у киплячій підсоленій воді протягом 7-10 хвилин. У змащену вершковим маслом форму викладіть шарами кабачок, картоплю, філе курки та сир. Зверху щедро змастіть запіканку маслом, посоліть, поперчіть до смаку і відправте випікатися в розігріту до 180°C духовку на 45-55 хвилин. Розтопіть вершкове масло на сковороді. Додайте просіяне борошно і постійно помішуючи, обсмажте протягом 1 хвилини. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте яйце, мускатний горіх (за бажанням), сіль та перець. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть до загустіння соусу. Дістаньте запіканку з духовки, залийте соусом. Посипте зверху тертим сиром та пармезаном. Відправте запіканку випікатися ще на 35-45 хвилин, або до золотистого кольору сиру.

Ця страва може стати повноцінним обідом чи вечерею. А в спекотну погоду доповніть її ароматним гаспачо.