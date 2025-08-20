Ленивый ужин, который нужно просто поставить в духовку: с этим блюдом кабачки полюбят даже дети (видео)

Очень просто готовится, а выходит аппетитно

Мы делились рецептом аппетитной закуски из кабачков. Теперь рассказываем, как превратить этот овощ в запеканку, которую любят даже дети, не любящие кабачки.

Это невероятно вкусное и простое блюдо, которое покорит вас с первого кусочка. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Надо просто сложить все в форму для запекания и поставить в духовку.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Сыр — 300 г

Филе курицы — 400 г

Сушеный базилик

Соль и перец по вкусу

Масло для смазки формы и слоев

Для соуса:

Молоко – 500 мл

Мука — 50 г

Сливочное масло – 50 г

Мускатный орех (по желанию)

Яйцо – 1 шт.

Соль и перец

Сыр и пармезан для присыпки

Способ приготовления:

Кабачок, филе курицы и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки. Картошку отварите в кипящей подсоленной воде в течение 7-10 минут. В смазанную сливочным маслом форму выложите слоями кабачок, картофель, филе курицы и творог. Сверху обильно смажьте запеканку маслом, посолите, поперчите по вкусу и отправьте выпекаться в разогретую до 180°C духовку на 45-55 минут. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте просеянную муку и постоянно помешивая, обжарьте в течение 1 минуты. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте яйцо, мускатный орех (по желанию), соль и перец. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до загустения соуса. Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом. Посыпьте сверху тертым сыром и пармезаном. Отправьте запеканку выпекаться еще на 35-45 минут или до золотистого цвета сыра.

Это блюдо может стать полноценным обедом или ужином. А в жаркую погоду дополните ее ароматным гаспачо.