Ленивый ужин, который нужно просто поставить в духовку: с этим блюдом кабачки полюбят даже дети (видео)
Очень просто готовится, а выходит аппетитно
Мы делились рецептом аппетитной закуски из кабачков. Теперь рассказываем, как превратить этот овощ в запеканку, которую любят даже дети, не любящие кабачки.
Это невероятно вкусное и простое блюдо, которое покорит вас с первого кусочка. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Надо просто сложить все в форму для запекания и поставить в духовку.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Картофель – 2-3 шт.
- Сыр — 300 г
- Филе курицы — 400 г
- Сушеный базилик
- Соль и перец по вкусу
- Масло для смазки формы и слоев
Для соуса:
- Молоко – 500 мл
- Мука — 50 г
- Сливочное масло – 50 г
- Мускатный орех (по желанию)
- Яйцо – 1 шт.
- Соль и перец
- Сыр и пармезан для присыпки
Способ приготовления:
- Кабачок, филе курицы и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки. Картошку отварите в кипящей подсоленной воде в течение 7-10 минут.
- В смазанную сливочным маслом форму выложите слоями кабачок, картофель, филе курицы и творог. Сверху обильно смажьте запеканку маслом, посолите, поперчите по вкусу и отправьте выпекаться в разогретую до 180°C духовку на 45-55 минут.
- Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте просеянную муку и постоянно помешивая, обжарьте в течение 1 минуты.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте яйцо, мускатный орех (по желанию), соль и перец.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до загустения соуса. Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом.
- Посыпьте сверху тертым сыром и пармезаном. Отправьте запеканку выпекаться еще на 35-45 минут или до золотистого цвета сыра.
Это блюдо может стать полноценным обедом или ужином. А в жаркую погоду дополните ее ароматным гаспачо.