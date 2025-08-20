Укр

Ленивый ужин, который нужно просто поставить в духовку: с этим блюдом кабачки полюбят даже дети (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
На эту запеканку не нужно тратить много времени
На эту запеканку не нужно тратить много времени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Очень просто готовится, а выходит аппетитно

Мы делились рецептом аппетитной закуски из кабачков. Теперь рассказываем, как превратить этот овощ в запеканку, которую любят даже дети, не любящие кабачки.

Это невероятно вкусное и простое блюдо, которое покорит вас с первого кусочка. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Надо просто сложить все в форму для запекания и поставить в духовку.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Сыр — 300 г
  • Филе курицы — 400 г
  • Сушеный базилик
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для смазки формы и слоев

Для соуса:

  • Молоко – 500 мл
  • Мука — 50 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мускатный орех (по желанию)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль и перец
  • Сыр и пармезан для присыпки

Способ приготовления:

  1. Кабачок, филе курицы и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки. Картошку отварите в кипящей подсоленной воде в течение 7-10 минут.
  2. В смазанную сливочным маслом форму выложите слоями кабачок, картофель, филе курицы и творог. Сверху обильно смажьте запеканку маслом, посолите, поперчите по вкусу и отправьте выпекаться в разогретую до 180°C духовку на 45-55 минут.
  3. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте просеянную муку и постоянно помешивая, обжарьте в течение 1 минуты.
  4. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте яйцо, мускатный орех (по желанию), соль и перец.
  5. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите до загустения соуса. Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом.
  6. Посыпьте сверху тертым сыром и пармезаном. Отправьте запеканку выпекаться еще на 35-45 минут или до золотистого цвета сыра.

Это блюдо может стать полноценным обедом или ужином. А в жаркую погоду дополните ее ароматным гаспачо.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Запеканка