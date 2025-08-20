Если надоели кабачки, мажьте их на хлеб: чудо-намазка за копейки

Такую намазку можно приготовить достаточно быстро

Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки кружочками. Если же эта закуска вам уже надоела, обратите внимание на следующий рецепт.

Эта овощная закуска из кабачков станет отличной альтернативой магазинным паштетам и намазкам. Она готовится из простых и доступных ингредиентов, а результат – невероятно вкусный и ароматный. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

2 средние моркови

2 кабачки

соль и перец

1 ч. л. молотого кориандра

150 г сливочного сыра (или 2 плавленых сырка)

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

Способ приготовления:

Мелко нарежьте кубиком лук и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте к луку измельченный чеснок (можно использовать чеснока) и продолжайте обжаривать. Нарежьте морковь кубиком и добавьте в лук с чесноком. Жарьте до готовности моркови (она должна стать мягкой). Нарежьте кабачки маленьким кубиком и добавьте к овощам на сковороде. Посолите, поперчите овощи, добавьте молотый кориандр, накройте крышкой. Тушите овощи под крышкой в течение 15 минут, затем снимите с огня. Когда овощи остынут, переложите их в блендер. Добавьте сливочный сыр (или плавленые сырки), мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.

Уложите готовую закуску из кабачков в емкость с крышкой и отправьте в холодильник, чтобы она застыла. После этого можно подавать на бутербродах с хлебом или в качестве намазки на крекеры. Также мы делились рецептом аппетитных барских голубцов.