Весь секрет у медовому сиропі: як приготувати надзвичайно ароматний яблучний пиріг

Цей пиріг з яблуками готується "на раз-два"

Наливний пиріг з яблуками — дуже простий у приготуванні десерт. Для замішування тіста не знадобиться міксер. Достатньо просто змішати інгредієнти для тіста, додати яблука й відправити у духовку. Пиріг виходить дуже ніжним, а завдяки медовому сиропу ще й надзвичайно ароматним. Такий десерт з яблуками стане чудовим частуванням для несподіваних гостей або ж для звичайного сімейного чаювання.

Рецептом пирога з яблуками поділилися на YouTube-каналі "Будні майстра".

Інгредієнти

Яйце 2 шт

Цукор 140 г

Сіль дрібка

Ванільний цукор пакетик

Масло, олія чи маргарин 80 г

Молоко або кефір 180 мл

Борошно 300 г

Розпушувач 10 г

Яблуко нарізане 350 г

Кориця дрібка

Крохмаль кукурудзяний 1 ст. л.

Для сиропу:

Мед 1 ч.л.

Окріп 1 ст. л.

Як приготувати наливний пиріг з яблуками