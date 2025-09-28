Рус

Весь секрет у медовому сиропі: як приготувати надзвичайно ароматний яблучний пиріг

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наливний пиріг з яблуками
Наливний пиріг з яблуками. Фото Скріншот YouTube

Цей пиріг з яблуками готується "на раз-два"

Наливний пиріг з яблуками — дуже простий у приготуванні десерт. Для замішування тіста не знадобиться міксер. Достатньо просто змішати інгредієнти для тіста, додати яблука й відправити у духовку. Пиріг виходить дуже ніжним, а завдяки медовому сиропу ще й надзвичайно ароматним. Такий десерт з яблуками стане чудовим частуванням для несподіваних гостей або ж для звичайного сімейного чаювання.

Рецептом пирога з яблуками поділилися на YouTube-каналі "Будні майстра".

Інгредієнти

  • Яйце 2 шт
  • Цукор 140 г
  • Сіль дрібка
  • Ванільний цукор пакетик
  • Масло, олія чи маргарин 80 г
  • Молоко або кефір 180 мл
  • Борошно 300 г
  • Розпушувач 10 г
  • Яблуко нарізане 350 г
  • Кориця дрібка
  • Крохмаль кукурудзяний 1 ст. л.

Для сиропу:

  • Мед 1 ч.л.
  • Окріп 1 ст. л.

Як приготувати наливний пиріг з яблуками

  1. У миску вбити яйця, додати сіль, цукор, ванільний цукор. Перемішати вінчиком до розчинення цукру.
  2. Влити молоко і перемішувати ще близько 20 секунд, а потім додати розтоплене масло.
  3. До рідкої основи просіяти борошно і розпушувач. Швидко замісити тісто до однорідної консистенції та відставити його.
  4. Яблука почистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати середніми шматочками.
  5. До нарізаних яблук додати 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю та дрібку кориці. Ретельно перемішати.
  6. Пересипати яблучну начинку в миску з тістом. Перемішати, щоб яблука рівномірно розподілилися.
  7. Викласти тісто у форму для запікання та розрівняти поверхню.
  8. Випікати пиріг у розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 35-40 хвилин.
  9. Поки пиріг ще гарячий, приготувати сироп: змішати 1 чайну ложку меду з 1 столовою ложкою окропу.
  10. Проколоти поверхню гарячого пирога шпажкою по всьому периметру. Рівномірно просочити пиріг медовим сиропом.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Випічка