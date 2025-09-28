Весь секрет у медовому сиропі: як приготувати надзвичайно ароматний яблучний пиріг
Цей пиріг з яблуками готується "на раз-два"
Наливний пиріг з яблуками — дуже простий у приготуванні десерт. Для замішування тіста не знадобиться міксер. Достатньо просто змішати інгредієнти для тіста, додати яблука й відправити у духовку. Пиріг виходить дуже ніжним, а завдяки медовому сиропу ще й надзвичайно ароматним. Такий десерт з яблуками стане чудовим частуванням для несподіваних гостей або ж для звичайного сімейного чаювання.
Рецептом пирога з яблуками поділилися на YouTube-каналі "Будні майстра".
Інгредієнти
- Яйце 2 шт
- Цукор 140 г
- Сіль дрібка
- Ванільний цукор пакетик
- Масло, олія чи маргарин 80 г
- Молоко або кефір 180 мл
- Борошно 300 г
- Розпушувач 10 г
- Яблуко нарізане 350 г
- Кориця дрібка
- Крохмаль кукурудзяний 1 ст. л.
Для сиропу:
- Мед 1 ч.л.
- Окріп 1 ст. л.
Як приготувати наливний пиріг з яблуками
- У миску вбити яйця, додати сіль, цукор, ванільний цукор. Перемішати вінчиком до розчинення цукру.
- Влити молоко і перемішувати ще близько 20 секунд, а потім додати розтоплене масло.
- До рідкої основи просіяти борошно і розпушувач. Швидко замісити тісто до однорідної консистенції та відставити його.
- Яблука почистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати середніми шматочками.
- До нарізаних яблук додати 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю та дрібку кориці. Ретельно перемішати.
- Пересипати яблучну начинку в миску з тістом. Перемішати, щоб яблука рівномірно розподілилися.
- Викласти тісто у форму для запікання та розрівняти поверхню.
- Випікати пиріг у розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 35-40 хвилин.
- Поки пиріг ще гарячий, приготувати сироп: змішати 1 чайну ложку меду з 1 столовою ложкою окропу.
- Проколоти поверхню гарячого пирога шпажкою по всьому периметру. Рівномірно просочити пиріг медовим сиропом.