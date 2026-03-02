Млинці без яєць і молока, які виходять з першого разу: рецепт і найкращі начинки до посту

Це універсальний рецепт, який стане у пригоді не лише під час посту, а й тоді, коли хочеться легкої домашньої випічки

Період посту — не привід відмовлятися від улюблених млинців, адже їх легко приготувати без яєць і молока. Пісні млинці виходять тонкими, еластичними й добре підходять для різноманітних начинок. Саме начинка робить страву по-справжньому ситною та цікавою. Можна обрати як солоні варіанти для сніданку, обіду чи вечері, так і солодкі — для затишного чаювання. Завдяки простим інгредієнтам і правильній технології заварювання тіста млинці не рвуться, легко перевертаються на пательні та чудово тримають форму після загортання.

Як приготувати млинці без яєць та молока

Інгредієнти:

вода кімнатної температури — 300 мл

окріп — приблизно 400 мл

сіль — 0,5 ч. л.

цукор — 2 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

борошно — 300 г

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску влийте холодну воду, додайте сіль та цукор. Ретельно перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно разом із розпушувачем. Тісто має вийти густим, як домашня сметана. Продовжуючи інтенсивно працювати вінчиком, тонкою цівкою вливайте окріп. Не виливайте всі 400 мл одразу. Тісто має стати рідким, але при цьому "тягнутися". Якщо зробити його занадто водянистим, млинці будуть рватися при перевертанні. Додайте рослинну олію, ще раз перемішайте та залиште тісто на 20 хвилин. Добре розігрійте сковорідку. Перед першим млинцем змастіть її тонким шаром олії. Смажте млинці на вогні трохи вище середнього до золотистого кольору з обох боків.

Начинки для пісних млинців

Оскільки ці млинці готуються без молока та яєць, вони підходять для пісного меню. Пропонуємо декілька варіантів соковитих та смачних начинок для них.

Гриби з цибулею. Обсмажте печериці або гливи з великою кількістю цибулі до золотистого кольору. Додайте дрібку чебрецю для аромату. Щоб начинка не була сухою, додайте 1 ст. л. борошна та трохи грибного відвару або води, протушкуйте все разом хвилину.

Паштет із червоної квасолі та горіхів. Перебийте відварену квасолю блендером, додайте підсмажені волоські горіхи, часник та багато кінзи або петрушки.

Запечене яблуко з корицею та медом. Наріжте яблука кубиками й припустіть на пательні з медом та корицею до м'якості.

Макова начинка. Використовуйте готову макову масу або розітріть мак із цукром та додайте цедру лимона для свіжості.