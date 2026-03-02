Коли немає часу готувати: весняний салат із доступних продуктів, який добре насичує
-
-
Цей салат готується буквально за 10 хвилин
Навесні особливо хочеться легких та свіжих страв. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з буряка та нуту. А тепер пропонуємо звернути увагу на салат із пекінської капусти з тунцем і яблуком. Завдяки поєднанню риби, хрустких овочів і соковитого фрукта страва виходить легкою для травлення, але при цьому добре насичує.
Цей салат можна готувати ледь не щодня, а також у тих випадках, коли потрібно швидко приготувати корисну страву з доступних продуктів. Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке".
Як приготувати салат з пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 250 г
- цибуля — 1 шт.
- яблуко — 1 шт.
- тунець консервований — 200 г
- йогурт натуральний — за смаком
- часник — 2 зубчики
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте капусту смужками середньої товщини, а цибулю — тонкими півкільцями. Якщо ви використовуєте звичайну ріпчасту цибулю, вона може бути занадто гострою, тому обдайте її окропом або замаринуйте на 2 хвилини у краплі оцту та цукру.
- Яблуко наріжте тонкою соломкою та збризніть лимонним соком, щоб не потемніло.
- Злийте всю рідину з консервів. Шматочки тунця злегка розімніть виделкою, але не перетворюйте на пюре. Додайте в миску до інших продуктів.
- Часник пропустіть через прес і змішайте з йогуртом в окремій ємності.
- Заправте салат йогуртом з часником та перемішайте.