Коли немає часу готувати: весняний салат із доступних продуктів, який добре насичує

Наталя Граковська
Салат із пекінської капусти з тунцем і яблуком
Салат із пекінської капусти з тунцем і яблуком. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей салат готується буквально за 10 хвилин

Навесні особливо хочеться легких та свіжих страв. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з буряка та нуту. А тепер пропонуємо звернути увагу на салат із пекінської капусти з тунцем і яблуком. Завдяки поєднанню риби, хрустких овочів і соковитого фрукта страва виходить легкою для травлення, але при цьому добре насичує.

Цей салат можна готувати ледь не щодня, а також у тих випадках, коли потрібно швидко приготувати корисну страву з доступних продуктів. Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке".

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — 250 г
  • цибуля — 1 шт.
  • яблуко — 1 шт.
  • тунець консервований — 200 г
  • йогурт натуральний — за смаком
  • часник — 2 зубчики
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте капусту смужками середньої товщини, а цибулю — тонкими півкільцями. Якщо ви використовуєте звичайну ріпчасту цибулю, вона може бути занадто гострою, тому обдайте її окропом або замаринуйте на 2 хвилини у краплі оцту та цукру.
  2. Яблуко наріжте тонкою соломкою та збризніть лимонним соком, щоб не потемніло.
  3. Злийте всю рідину з консервів. Шматочки тунця злегка розімніть виделкою, але не перетворюйте на пюре. Додайте в миску до інших продуктів.
  4. Часник пропустіть через прес і змішайте з йогуртом в окремій ємності.
  5. Заправте салат йогуртом з часником та перемішайте.
