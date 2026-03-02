Коли немає часу готувати: весняний салат із доступних продуктів, який добре насичує

Цей салат готується буквально за 10 хвилин

Навесні особливо хочеться легких та свіжих страв. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з буряка та нуту. А тепер пропонуємо звернути увагу на салат із пекінської капусти з тунцем і яблуком. Завдяки поєднанню риби, хрустких овочів і соковитого фрукта страва виходить легкою для травлення, але при цьому добре насичує.

Цей салат можна готувати ледь не щодня, а також у тих випадках, коли потрібно швидко приготувати корисну страву з доступних продуктів. Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке".

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

пекінська капуста — 250 г

цибуля — 1 шт.

яблуко — 1 шт.

тунець консервований — 200 г

йогурт натуральний — за смаком

часник — 2 зубчики

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування: