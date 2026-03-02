Забудьте про звичайну картоплю: ці човники з м’ясом і сиром підкорять усіх (відео)
Смачна та ситна страва
Картопля — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема запечену картоплю з фаршем та овочами. Сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — картопляні човники з соковитою м’ясною начинкою, грибами та сиром, які стають повноцінною ситною стравою. Для найкращого результату обирайте великі щільні бульби без пошкоджень, а м’ясо та гриби — свіжі й ароматні. Маленькі секрети: обсмажена серцевина картоплі додає легку хрумкість, а вершковий сир у начинці робить її ніжною та кремовою; також можна варіювати вид сиру за смаком або додати трохи зелені для свіжості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати картопляні човники з фаршем
Інгредієнти:
- картопля велика – 2 кг;
- олія для смаження – за потребою;
- шинка або інше м’ясо – 1 кг;
- цибулина – 1 шт;
- печериці – 500 г;
- вершковий сир – 200 г;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- сушений часник – 1 ч. л.;
- моцарела – 200 г;
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю та розрізати навпіл, акуратно видалити серцевину, формуючи човники.
- Обсмажити картопляні човники на гарячій олії до рум’яної скоринки.
- Шинку змолоти у фарш, цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Гриби нарізати кубиками та обсмажити до готовності.
- Змішати м’ясо з грибами, додати вершковий сир і спеції, ретельно перемішати.
- Наповнити начинкою картопляні човники та викласти на деко, застелене пергаментом.
- Зверху посипати натертою моцарелою.
- Запікати в духовці при 180°C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Картопляні човники чудово поєднуються зі свіжим овочевим салатом або легким соусом на основі сметани. Для подачі можна прикрасити страву подрібненою петрушкою або зеленню цибулі, а ще додати трохи гострого соусу для контрасту. Вони стануть як самостійною стравою, так і гарніром до м’яса чи запеченої птиці. Подавати бажано гарячими, прямо з духовки, щоб зберегти кремову текстуру начинки та хрумку скоринку.