Забудьте про звичайну картоплю: ці човники з м’ясом і сиром підкорять усіх (відео)

Марія Швець
Картопляні човники з м'ясом Новина оновлена 02 березня 2026, 12:19
Картопляні човники з м'ясом. Фото instagram.com

Смачна та ситна страва

Картопля — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема запечену картоплю з фаршем та овочами. Сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — картопляні човники з соковитою м’ясною начинкою, грибами та сиром, які стають повноцінною ситною стравою. Для найкращого результату обирайте великі щільні бульби без пошкоджень, а м’ясо та гриби — свіжі й ароматні. Маленькі секрети: обсмажена серцевина картоплі додає легку хрумкість, а вершковий сир у начинці робить її ніжною та кремовою; також можна варіювати вид сиру за смаком або додати трохи зелені для свіжості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати картопляні човники з фаршем

Інгредієнти:

  • картопля велика – 2 кг;
  • олія для смаження – за потребою;
  • шинка або інше м’ясо – 1 кг;
  • цибулина – 1 шт;
  • печериці – 500 г;
  • вершковий сир – 200 г;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • сушений часник – 1 ч. л.;
  • моцарела – 200 г;

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю та розрізати навпіл, акуратно видалити серцевину, формуючи човники.
  2. Обсмажити картопляні човники на гарячій олії до рум’яної скоринки.
  3. Шинку змолоти у фарш, цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору.
  4. Гриби нарізати кубиками та обсмажити до готовності.
  5. Змішати м’ясо з грибами, додати вершковий сир і спеції, ретельно перемішати.
  6. Наповнити начинкою картопляні човники та викласти на деко, застелене пергаментом.
  7. Зверху посипати натертою моцарелою.
  8. Запікати в духовці при 180°C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Картопляні човники чудово поєднуються зі свіжим овочевим салатом або легким соусом на основі сметани. Для подачі можна прикрасити страву подрібненою петрушкою або зеленню цибулі, а ще додати трохи гострого соусу для контрасту. Вони стануть як самостійною стравою, так і гарніром до м’яса чи запеченої птиці. Подавати бажано гарячими, прямо з духовки, щоб зберегти кремову текстуру начинки та хрумку скоринку.

