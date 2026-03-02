Забудьте про звичайну картоплю: ці човники з м’ясом і сиром підкорять усіх (відео)

Смачна та ситна страва

Картопля — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема запечену картоплю з фаршем та овочами. Сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — картопляні човники з соковитою м’ясною начинкою, грибами та сиром, які стають повноцінною ситною стравою. Для найкращого результату обирайте великі щільні бульби без пошкоджень, а м’ясо та гриби — свіжі й ароматні. Маленькі секрети: обсмажена серцевина картоплі додає легку хрумкість, а вершковий сир у начинці робить її ніжною та кремовою; також можна варіювати вид сиру за смаком або додати трохи зелені для свіжості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати картопляні човники з фаршем

Інгредієнти:

картопля велика – 2 кг;

олія для смаження – за потребою;

шинка або інше м’ясо – 1 кг;

цибулина – 1 шт;

печериці – 500 г;

вершковий сир – 200 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

сушений часник – 1 ч. л.;

моцарела – 200 г;

Спосіб приготування:

Очистити картоплю та розрізати навпіл, акуратно видалити серцевину, формуючи човники. Обсмажити картопляні човники на гарячій олії до рум’яної скоринки. Шинку змолоти у фарш, цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору. Гриби нарізати кубиками та обсмажити до готовності. Змішати м’ясо з грибами, додати вершковий сир і спеції, ретельно перемішати. Наповнити начинкою картопляні човники та викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху посипати натертою моцарелою. Запікати в духовці при 180°C приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Картопляні човники чудово поєднуються зі свіжим овочевим салатом або легким соусом на основі сметани. Для подачі можна прикрасити страву подрібненою петрушкою або зеленню цибулі, а ще додати трохи гострого соусу для контрасту. Вони стануть як самостійною стравою, так і гарніром до м’яса чи запеченої птиці. Подавати бажано гарячими, прямо з духовки, щоб зберегти кремову текстуру начинки та хрумку скоринку.