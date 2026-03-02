Ідеально до посту: хумус, який зробить пісний обід святковим (відео)
Можна сміливо їсти під час посту
Настав піст, і серед багатьох страв, які можна готувати у цей період, особливо популярні ніжні вареники з картоплею. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати хумус – ситну, ароматну та дуже корисну страву зі Сходу, яка чудово вписується у пісне меню. Для смачної основи варто обирати якісний нут: зерна мають бути рівномірного кольору, без темних плям та пошкоджень. Щоб отримати ніжну консистенцію, важливо правильно зварити нут і при бажанні прибрати шкірку, а також додавати крижану воду під час збивання – це робить хумус легким і повітряним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати хумус
Інгредієнти:
- сухий нут – 200 г;
- сода – 0,5 ч л;
- вода – для замочування та варіння;
- сік лимона – 50 мл;
- тахіні – 60-70 г;
- сіль – 1-1,25 ч л;
- зіра – 0,5 ч л;
- оливкова олія – 40-50 мл;
- часник – 1 зубчик;
- крижана вода/лід – 60-100 мл (за бажанням консистенції);
Спосіб приготування:
- Замочити нут у холодній воді на 10–12 годин.
- Злити воду, залити свіжою, додати соду та довести до кипіння.
- Зняти піну та варити 1,5–2 години до м’якості.
- Злити воду, промити нут і за можливості видалити шкірки.
- Перекласти нут у чашу блендера, додати сік лимона, тахіні, сіль, зіру, оливкову олію та часник.
- Збити до однорідної маси, поступово додаючи крижану воду до бажаної консистенції.
- Спробувати на смак та при потребі додати спеції або лимон.
- Зберігати в герметичній ємності в холодильнику 3–4 дні.
Як і з чим подавати
Хумус можна подавати як самостійну закуску або з овочами, свіжим хлібом, лавашем чи крекерами. Для святкової подачі його часто прикрашають оливковою олією, паприкою, свіжою зеленню або обсмаженим кунжутом. Він чудово поєднується з салатами, маринованими овочами та навіть як соус до запечених страв. Завдяки ніжній текстурі та насиченому смаку, хумус зробить будь-який пісний обід особливим і запам’ятовуваним.