Ідеально до посту: хумус, який зробить пісний обід святковим (відео)

Можна сміливо їсти під час посту

Настав піст, і серед багатьох страв, які можна готувати у цей період, особливо популярні ніжні вареники з картоплею. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати хумус – ситну, ароматну та дуже корисну страву зі Сходу, яка чудово вписується у пісне меню. Для смачної основи варто обирати якісний нут: зерна мають бути рівномірного кольору, без темних плям та пошкоджень. Щоб отримати ніжну консистенцію, важливо правильно зварити нут і при бажанні прибрати шкірку, а також додавати крижану воду під час збивання – це робить хумус легким і повітряним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати хумус

Інгредієнти:

сухий нут – 200 г;

сода – 0,5 ч л;

вода – для замочування та варіння;

сік лимона – 50 мл;

тахіні – 60-70 г;

сіль – 1-1,25 ч л;

зіра – 0,5 ч л;

оливкова олія – 40-50 мл;

часник – 1 зубчик;

крижана вода/лід – 60-100 мл (за бажанням консистенції);

Спосіб приготування:

Замочити нут у холодній воді на 10–12 годин. Злити воду, залити свіжою, додати соду та довести до кипіння. Зняти піну та варити 1,5–2 години до м’якості. Злити воду, промити нут і за можливості видалити шкірки. Перекласти нут у чашу блендера, додати сік лимона, тахіні, сіль, зіру, оливкову олію та часник. Збити до однорідної маси, поступово додаючи крижану воду до бажаної консистенції. Спробувати на смак та при потребі додати спеції або лимон. Зберігати в герметичній ємності в холодильнику 3–4 дні.

Як і з чим подавати

Хумус можна подавати як самостійну закуску або з овочами, свіжим хлібом, лавашем чи крекерами. Для святкової подачі його часто прикрашають оливковою олією, паприкою, свіжою зеленню або обсмаженим кунжутом. Він чудово поєднується з салатами, маринованими овочами та навіть як соус до запечених страв. Завдяки ніжній текстурі та насиченому смаку, хумус зробить будь-який пісний обід особливим і запам’ятовуваним.