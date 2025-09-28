Весь секрет в медовом сиропе: как приготовить необычайно ароматный яблочный пирог
-
-
Этот пирог с яблоками готовится "на раз-два"
Заливной пирог с яблоками — очень простой в приготовлении десерт. Для замешивания теста не понадобится миксер. Достаточно просто смешать ингредиенты для теста, добавить яблоки и отправить в духовку. Пирог получается очень нежным, а благодаря медовому сиропу еще и необычайно ароматным. Такой десерт с яблоками станет прекрасным угощением для неожиданных гостей или же для обычного семейного чаепития.
Рецептом пирога с яблоками поделились на YouTube-канале "Будные мастера".
Ингредиенты
- Яйцо 2 шт
- Сахар 140 г
- Соль щепотка
- Ванильный сахар пакетик
- Масло, растительное масло или маргарин 80 г
- Молоко или кефир 180 мл
- Мука 300 г
- Разрыхлитель 10 г
- Яблоко нарезанное 350 г
- Корица щепотка
- Крахмал кукурузный 1 ст. л.
Для сиропа:
- Мед 1 ч.л.
- Кипяток 1 ст. л.
Как приготовить заливной пирог с яблоками
- В миску вбить яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар. Перемешать венчиком до растворения сахара.
- Влить молоко и перемешивать еще около 20 секунд, а затем добавить растопленное масло.
- В жидкую основу просеять муку и разрыхлитель. Быстро замесить тесто до однородной консистенции и отставить его.
- Яблоки почистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать средними кусочками.
- К нарезанным яблокам добавить 1 столовую ложку кукурузного крахмала и щепотку корицы. Тщательно перемешать.
- Пересыпать яблочную начинку в миску с тестом. Перемешать, чтобы яблоки равномерно распределились.
- Выложить тесто в форму для запекания и разровнять поверхность.
- Выпекать пирог в разогретой до 175 градусов духовке примерно 35-40 минут.
- Пока пирог еще горячий, приготовить сироп: смешать 1 чайную ложку меда с 1 столовой ложкой кипятка.
- Проколоть поверхность горячего пирога шпажкой по всему периметру. Равномерно пропитать пирог медовым сиропом.