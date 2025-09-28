Укр

Весь секрет в медовом сиропе: как приготовить необычайно ароматный яблочный пирог

Наталья Граковская

Заливной пирог с яблоками
Этот пирог с яблоками готовится "на раз-два"

Заливной пирог с яблоками — очень простой в приготовлении десерт. Для замешивания теста не понадобится миксер. Достаточно просто смешать ингредиенты для теста, добавить яблоки и отправить в духовку. Пирог получается очень нежным, а благодаря медовому сиропу еще и необычайно ароматным. Такой десерт с яблоками станет прекрасным угощением для неожиданных гостей или же для обычного семейного чаепития.

Рецептом пирога с яблоками поделились на YouTube-канале "Будные мастера".

Ингредиенты

  • Яйцо 2 шт
  • Сахар 140 г
  • Соль щепотка
  • Ванильный сахар пакетик
  • Масло, растительное масло или маргарин 80 г
  • Молоко или кефир 180 мл
  • Мука 300 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Яблоко нарезанное 350 г
  • Корица щепотка
  • Крахмал кукурузный 1 ст. л.

Для сиропа:

  • Мед 1 ч.л.
  • Кипяток 1 ст. л.

Как приготовить заливной пирог с яблоками

  1. В миску вбить яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар. Перемешать венчиком до растворения сахара.
  2. Влить молоко и перемешивать еще около 20 секунд, а затем добавить растопленное масло.
  3. В жидкую основу просеять муку и разрыхлитель. Быстро замесить тесто до однородной консистенции и отставить его.
  4. Яблоки почистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать средними кусочками.
  5. К нарезанным яблокам добавить 1 столовую ложку кукурузного крахмала и щепотку корицы. Тщательно перемешать.
  6. Пересыпать яблочную начинку в миску с тестом. Перемешать, чтобы яблоки равномерно распределились.
  7. Выложить тесто в форму для запекания и разровнять поверхность.
  8. Выпекать пирог в разогретой до 175 градусов духовке примерно 35-40 минут.
  9. Пока пирог еще горячий, приготовить сироп: смешать 1 чайную ложку меда с 1 столовой ложкой кипятка.
  10. Проколоть поверхность горячего пирога шпажкой по всему периметру. Равномерно пропитать пирог медовым сиропом.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Пирог #Выпечка