Весь секрет в медовом сиропе: как приготовить необычайно ароматный яблочный пирог

Этот пирог с яблоками готовится "на раз-два"

Заливной пирог с яблоками — очень простой в приготовлении десерт. Для замешивания теста не понадобится миксер. Достаточно просто смешать ингредиенты для теста, добавить яблоки и отправить в духовку. Пирог получается очень нежным, а благодаря медовому сиропу еще и необычайно ароматным. Такой десерт с яблоками станет прекрасным угощением для неожиданных гостей или же для обычного семейного чаепития.

Рецептом пирога с яблоками поделились на YouTube-канале "Будные мастера".

Ингредиенты

Яйцо 2 шт

Сахар 140 г

Соль щепотка

Ванильный сахар пакетик

Масло, растительное масло или маргарин 80 г

Молоко или кефир 180 мл

Мука 300 г

Разрыхлитель 10 г

Яблоко нарезанное 350 г

Корица щепотка

Крахмал кукурузный 1 ст. л.

Для сиропа:

Мед 1 ч.л.

Кипяток 1 ст. л.

Как приготовить заливной пирог с яблоками