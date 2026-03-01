Коли немає часу стояти біля плити: ситна овочева вечеря за 30 хвилин (відео)

Просто змішайте овочі та поставте в духовку

Ситна та смачна вечеря не обов’язково має містити м’ясо, бо навіть із простих овочів можна приготувати повноцінну страву, яка сподобається всій родині. Саме такою є ароматна запечена картопля з овочами та сиром, що виходить ніжною всередині й апетитно рум’яною зверху.

Страва особливо добре підійде для тих днів, коли потрібно швидко приготувати вечерю з доступних інгредієнтів. Якщо не додавати сир, то запечену картоплю з корнішонами можна готувати у дні посту. Рецептом поділилися на сторінці в Instagram anna._.didus.

Інгредієнти:

картопля — 1 кг

мариновані огірки (корнішони) — 3 шт.

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

сир -150 г

олія — для смаження

спеції для картоплі — за смаком

сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте картоплю кубиками або часточками. Обсмажте на великому вогні до напівготовності. На окремій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Наріжте корнішони тонкими кружальцями. У форму для запікання викладіть шарами: половину картоплі, обсмажену моркву з цибулею, шар корнішонів, решту картоплі та овочів. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці 20–25 хвилин. За 5 хвилин до готовності щедро посипте страву тертим сиром.

Як подавати

Запечена картопля з маринованими огірками найкраще смакує гарячою. Перед подачею на стіл обов'язково посипте страву нарізаним кропом. Запіканка має досить насичений, пікантний смак, тому гарнір до неї не потрібен. За бажання можна подати до неї соус "Тартар" або сметану, змішану з пропущеним через прес часником.