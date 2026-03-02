Такий капусняк не соромно подати гостям: густий, ароматний, "як у селі" (відео)

Ця страва стає ще смачнішою наступного дня після приготування

Густий капусняк зі свинячими ребрами — це щось середнє між густим супом та печенею. Його недарма називають "багатим", адже завдяки м’ясу, овочам і тривалому тушкуванню страва виходить густою, поживною та дуже насиченою на смак. Такий капусняк ідеально підходить для сімейної вечері, коли хочеться з'їсти щось зігрівальне та ситне.

Як приготувати цю страву, показали в Instagram-блозі vistovska_cooking. За бажання частину свіжої капусти можна замінити на квашену — це додасть приємної кислинки та зробить смак ще глибшим.

Як приготувати капусняк зі свинячими ребрами

Інгредієнти:

Свинячі ребра — 1,5 кг

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Картопля — 1 кг

Капуста — 1 шт.

Томатний соус — 2 ст. л.

Спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Розігрійте глибоку каструлю з товстим дном або казан. Обсмажте ребра на сильному вогні до золотистої скоринки. Додайте нарізану кубиками цибулю та натерту моркву. Зменште вогонь до середнього. Обсмажуйте, поки цибуля не стане прозоро-золотистою. Саме на цьому етапі додайте спеції. Додайте нашатковану капусту. Обсмажуйте її разом із м'ясом приблизно 10–12 хвилин, часто помішуючи. Додайте томатний соус і ретельно перемішайте. Викладіть крупно нарізану картоплю. Залийте склянкою води (або м'ясного бульйону). Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні до готовності картоплі (близько 40–50 хвилин).

Як подавати

Дайте страві постояти під кришкою хоча б 20 хвилин після приготування. За цей час картопля вбере в себе м'ясні соки, і смак стане більш насиченим. Капусняк найкраще смакує зі свіжою зеленню кропу та ложкою густої сметани. Обов’язково подайте до нього хліб.