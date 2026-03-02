Рус

Такий капусняк не соромно подати гостям: густий, ароматний, "як у селі" (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Капусняк зі свинячими ребрами
Капусняк зі свинячими ребрами. Фото Скрін із відео

Ця страва стає ще смачнішою наступного дня після приготування

Густий капусняк зі свинячими ребрами — це щось середнє між густим супом та печенею. Його недарма називають "багатим", адже завдяки м’ясу, овочам і тривалому тушкуванню страва виходить густою, поживною та дуже насиченою на смак. Такий капусняк ідеально підходить для сімейної вечері, коли хочеться з'їсти щось зігрівальне та ситне.

Як приготувати цю страву, показали в Instagram-блозі vistovska_cooking. За бажання частину свіжої капусти можна замінити на квашену — це додасть приємної кислинки та зробить смак ще глибшим.

Як приготувати капусняк зі свинячими ребрами

Інгредієнти:

  • Свинячі ребра — 1,5 кг
  • Морква — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Картопля — 1 кг
  • Капуста — 1 шт.
  • Томатний соус — 2 ст. л.
  • Спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте глибоку каструлю з товстим дном або казан. Обсмажте ребра на сильному вогні до золотистої скоринки.
  2. Додайте нарізану кубиками цибулю та натерту моркву. Зменште вогонь до середнього. Обсмажуйте, поки цибуля не стане прозоро-золотистою. Саме на цьому етапі додайте спеції.
  3. Додайте нашатковану капусту. Обсмажуйте її разом із м'ясом приблизно 10–12 хвилин, часто помішуючи.
  4. Додайте томатний соус і ретельно перемішайте. Викладіть крупно нарізану картоплю. Залийте склянкою води (або м'ясного бульйону).
  5. Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні до готовності картоплі (близько 40–50 хвилин).

Як подавати

Дайте страві постояти під кришкою хоча б 20 хвилин після приготування. За цей час картопля вбере в себе м'ясні соки, і смак стане більш насиченим. Капусняк найкраще смакує зі свіжою зеленню кропу та ложкою густої сметани. Обов’язково подайте до нього хліб.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Капуста