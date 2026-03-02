Такий капусняк не соромно подати гостям: густий, ароматний, "як у селі" (відео)
Ця страва стає ще смачнішою наступного дня після приготування
Густий капусняк зі свинячими ребрами — це щось середнє між густим супом та печенею. Його недарма називають "багатим", адже завдяки м’ясу, овочам і тривалому тушкуванню страва виходить густою, поживною та дуже насиченою на смак. Такий капусняк ідеально підходить для сімейної вечері, коли хочеться з'їсти щось зігрівальне та ситне.
Як приготувати цю страву, показали в Instagram-блозі vistovska_cooking. За бажання частину свіжої капусти можна замінити на квашену — це додасть приємної кислинки та зробить смак ще глибшим.
Як приготувати капусняк зі свинячими ребрами
Інгредієнти:
- Свинячі ребра — 1,5 кг
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Картопля — 1 кг
- Капуста — 1 шт.
- Томатний соус — 2 ст. л.
- Спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Розігрійте глибоку каструлю з товстим дном або казан. Обсмажте ребра на сильному вогні до золотистої скоринки.
- Додайте нарізану кубиками цибулю та натерту моркву. Зменште вогонь до середнього. Обсмажуйте, поки цибуля не стане прозоро-золотистою. Саме на цьому етапі додайте спеції.
- Додайте нашатковану капусту. Обсмажуйте її разом із м'ясом приблизно 10–12 хвилин, часто помішуючи.
- Додайте томатний соус і ретельно перемішайте. Викладіть крупно нарізану картоплю. Залийте склянкою води (або м'ясного бульйону).
- Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні до готовності картоплі (близько 40–50 хвилин).
Як подавати
Дайте страві постояти під кришкою хоча б 20 хвилин після приготування. За цей час картопля вбере в себе м'ясні соки, і смак стане більш насиченим. Капусняк найкраще смакує зі свіжою зеленню кропу та ложкою густої сметани. Обов’язково подайте до нього хліб.