Ностальгія у кожному шматочку: класичне тістечко "Картопля" з печива (відео)

Ласощі знайомі з дитинства

Тістечка бувають різними — від ніжних бісквітних до насичених шоколадних, і особливою популярністю користуються десерти з ароматом кави або какао. Але сьогодні ми пропонуємо домашнє тістечко "Картопля" з печива — швидке, просте та неймовірно смачне. Для найкращого результату важливо обирати свіжі інгредієнти: пісочне печиво без сторонніх добавок, якісний вершковий жир та згущене молоко хорошої консистенції. Додавання какао не тільки підкреслює смак, але й робить десерт більш ароматним, а правильне поєднання інгредієнтів гарантує ідеальну текстуру — м’яку, ніжну і трохи розсипчасту одночасно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати тістечко "Картопля"

Інгредієнти:

пісочне печиво — 350 г;

какао — 50 г;

вершкове масло — 100 г;

згущене молоко — 250 г;

Спосіб приготування:

Подрібнити печиво в блендері до стану дрібної крихти. Додати какао та ретельно перемішати, відкласти 2 ст. л. суміші для обвалювання. Змішати крихту з розтопленим вершковим маслом і згущеним молоком, замісити до однорідності спочатку лопаткою, потім руками. Сформувати кульки, обваляти у відкладеній крихті. Викласти на тарілку і залишити в холодильнику мінімум на 2 години для застигання.

Як і з чим подавати

Тістечко "Картопля" ідеально поєднується з гарячою кавою, молочним або шоколадним напоєм. Для більш святкового вигляду десерт можна посипати дрібною кокосовою стружкою або подати на красивій тарілці з ягідним соусом. Маленькі порційні кульки зручні для сервірування на фуршетах або дитячих столах, а також можуть стати солодким подарунком для друзів та близьких. Завдяки простоті приготування це тістечко легко робити заздалегідь, залишаючи його в холодильнику для охолодження і формування смаків.