Додайте яблука до тіста і отримайте неперевершені оладки: рецепт, який легко повторити
Завдяки яблукам оладки виходять соковитими та мають приємний фруктовий присмак
Якщо звичайні оладки вам набридли, спробуйте приготувати їх з яблуками. Завдяки фруктам вони виходять соковитими, ніжними й ароматними. Такі оладки чудово смакують і теплими, і холодними, тому їх можна готувати не лише на сніданок, а й брати із собою в дорогу або на роботу.
Щоб тісто вийшло пишним і легким, усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Яблука краще натерти безпосередньо перед додаванням, щоб вони не потемніли. Смажити варто на середньому вогні — тоді оладки рівномірно пропікаються й набувають золотистої скоринки. Рецептом яблучних оладок поділилася фудблогерка vistovska_cooking.
Інгредієнти
- кефір 400 мл
- яйця 2-3 шт.
- борошно 400 г
- цукор 3 ст. л.
- дрібка солі
- сода 1/2 ч. л.
- яблука 2-3 шт.
Як приготувати яблучні оладки
- Збийте яйця з цукром та сіллю, додайте кефір, соду і знову перемішайте.
- Додайте борошно, замісіть тісто (консистенція густої сметани).
- Додайте натерті яблука, знову перемішайте і смажте на середньому вогні з обох боків.