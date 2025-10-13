Додайте яблука до тіста і отримайте неперевершені оладки: рецепт, який легко повторити

Завдяки яблукам оладки виходять соковитими та мають приємний фруктовий присмак

Якщо звичайні оладки вам набридли, спробуйте приготувати їх з яблуками. Завдяки фруктам вони виходять соковитими, ніжними й ароматними. Такі оладки чудово смакують і теплими, і холодними, тому їх можна готувати не лише на сніданок, а й брати із собою в дорогу або на роботу.

Щоб тісто вийшло пишним і легким, усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Яблука краще натерти безпосередньо перед додаванням, щоб вони не потемніли. Смажити варто на середньому вогні — тоді оладки рівномірно пропікаються й набувають золотистої скоринки. Рецептом яблучних оладок поділилася фудблогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти

кефір 400 мл

яйця 2-3 шт.

борошно 400 г

цукор 3 ст. л.

дрібка солі

сода 1/2 ч. л.

яблука 2-3 шт.

Яблучні оладки готуються дуже легко

Як приготувати яблучні оладки