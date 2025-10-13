Рус

Додайте яблука до тіста і отримайте неперевершені оладки: рецепт, який легко повторити

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яблучні оладки
Яблучні оладки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Завдяки яблукам оладки виходять соковитими та мають приємний фруктовий присмак

Якщо звичайні оладки вам набридли, спробуйте приготувати їх з яблуками. Завдяки фруктам вони виходять соковитими, ніжними й ароматними. Такі оладки чудово смакують і теплими, і холодними, тому їх можна готувати не лише на сніданок, а й брати із собою в дорогу або на роботу.

Щоб тісто вийшло пишним і легким, усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Яблука краще натерти безпосередньо перед додаванням, щоб вони не потемніли. Смажити варто на середньому вогні — тоді оладки рівномірно пропікаються й набувають золотистої скоринки. Рецептом яблучних оладок поділилася фудблогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти

  • кефір 400 мл
  • яйця 2-3 шт.
  • борошно 400 г
  • цукор 3 ст. л.
  • дрібка солі
  • сода 1/2 ч. л.
  • яблука 2-3 шт.
Як приготувати оладки з яблуками - покроковий рецепт
Яблучні оладки готуються дуже легко

Як приготувати яблучні оладки

  1. Збийте яйця з цукром та сіллю, додайте кефір, соду і знову перемішайте.
  2. Додайте борошно, замісіть тісто (консистенція густої сметани).
  3. Додайте натерті яблука, знову перемішайте і смажте на середньому вогні з обох боків.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Оладки