Добавьте яблоки в тесто и получите вкуснейшие оладьи: рецепт, который легко повторить

Благодаря яблокам оладьи получаются сочными, с приятным фруктовым привкусом

Если обычные оладьи вам надоели, попробуйте приготовить их с яблоками. Благодаря фруктам они получаются сочными, нежными и ароматными. Такие оладьи прекрасно вкусны и теплыми, и холодными, поэтому их можно готовить не только на завтрак, но и брать с собой в дорогу или на работу.

Чтобы тесто получилось пышным и легким, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яблоки лучше натереть непосредственно перед добавлением, чтобы они не потемнели. Жарить стоит на среднем огне — тогда оладьи равномерно пропекаются и приобретают золотистую корочку. Рецептом яблочных оладий поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

кефир 400 мл

яйца 2-3 шт.

мука 400 г

сахар 3 ст. л.

соль щепотка

сода 1/2 ч. л.

яблоки 2-3 шт.

Яблочные оладьи готовятся очень легко

Как приготовить яблочные оладьи