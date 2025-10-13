Укр

Добавьте яблоки в тесто и получите вкуснейшие оладьи: рецепт, который легко повторить

Наталья Граковская
Яблочные оладьи
Яблочные оладьи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Благодаря яблокам оладьи получаются сочными, с приятным фруктовым привкусом

Если обычные оладьи вам надоели, попробуйте приготовить их с яблоками. Благодаря фруктам они получаются сочными, нежными и ароматными. Такие оладьи прекрасно вкусны и теплыми, и холодными, поэтому их можно готовить не только на завтрак, но и брать с собой в дорогу или на работу.

Чтобы тесто получилось пышным и легким, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яблоки лучше натереть непосредственно перед добавлением, чтобы они не потемнели. Жарить стоит на среднем огне — тогда оладьи равномерно пропекаются и приобретают золотистую корочку. Рецептом яблочных оладий поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • кефир 400 мл
  • яйца 2-3 шт.
  • мука 400 г
  • сахар 3 ст. л.
  • соль щепотка
  • сода 1/2 ч. л.
  • яблоки 2-3 шт.
Как приготовить оладьи с яблоками - пошаговый рецепт
Яблочные оладьи готовятся очень легко

Как приготовить яблочные оладьи

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте кефир, соду и снова перемешайте.
  2. Добавьте муку, замесите тесто (консистенция густой сметаны).
  3. Добавьте натертые яблоки, снова перемешайте и жарьте на среднем огне с обеих сторон.
