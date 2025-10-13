Добавьте яблоки в тесто и получите вкуснейшие оладьи: рецепт, который легко повторить
Благодаря яблокам оладьи получаются сочными, с приятным фруктовым привкусом
Если обычные оладьи вам надоели, попробуйте приготовить их с яблоками. Благодаря фруктам они получаются сочными, нежными и ароматными. Такие оладьи прекрасно вкусны и теплыми, и холодными, поэтому их можно готовить не только на завтрак, но и брать с собой в дорогу или на работу.
Чтобы тесто получилось пышным и легким, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яблоки лучше натереть непосредственно перед добавлением, чтобы они не потемнели. Жарить стоит на среднем огне — тогда оладьи равномерно пропекаются и приобретают золотистую корочку. Рецептом яблочных оладий поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- кефир 400 мл
- яйца 2-3 шт.
- мука 400 г
- сахар 3 ст. л.
- соль щепотка
- сода 1/2 ч. л.
- яблоки 2-3 шт.
Как приготовить яблочные оладьи
- Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте кефир, соду и снова перемешайте.
- Добавьте муку, замесите тесто (консистенция густой сметаны).
- Добавьте натертые яблоки, снова перемешайте и жарьте на среднем огне с обеих сторон.