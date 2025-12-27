Домашній "Мурашник": торт зі смаком дитинства, який завжди вдається (відео)
Смачна випічка з дитинства
Існує безліч варіантів домашньої випічки — від простих пирогів до вишуканих тортів, зокрема й сирної бабки. Але сьогодні ми пропонуємо згадати класику, знайому багатьом із дитинства. Торт "Мурашник" — це простий у приготуванні десерт без складних технік і декору. Його люблять за ніжний крем, хрумку основу та той самий домашній смак, який об’єднує за столом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати торт "Мурашник"
Інгредієнти:
- маргарин – 250 г;
- яйце – 1 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- борошно – 450 г;
- розпушувач для тіста – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 180 г;
- згущене молоко – 400 г;
- смажені горіхи або мак – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Змішати маргарин, яйце та сметану до однорідної маси.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
- Пропустити тісто через м’ясорубку або натерти на великій тертці, викласти на деко та випікати при 180 °C до золотистого кольору.
- Остуджене тісто поламати на дрібні шматочки.
- Збити м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до кремової консистенції.
- З’єднати тісто з кремом, за бажанням додати горіхи або мак і сформувати гірку.
- Поставити торт у холодильник мінімум на 3–4 години для стабілізації.
Подавати торт охолодженим, нарізаючи порційними шматками. Для подачі можна посипати зверху цукровою пудрою, какао або подрібненими горіхами. "Мурашник" чудово смакує з чаєм, кавою або теплим молоком, а також стане вдалим десертом до сімейного чаювання чи святкового столу.
Цей торт не потребує ідеальної форми чи складного декору — його цінність саме в простоті, домашності та перевіреному часом смаку.