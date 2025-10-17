Рус

Ідеальний сніданок для всієї родини: як приготувати хачапурі всього за 15 хвилин

Наталя Граковська
Хачапурі на сирній основі
Хачапурі на сирній основі. Фото Колаж "Телеграфу"

Для приготування знадобляться продукти, які, зазвичай, є в холодильнику

Багато хто любить починати день із сиру — він поживний, легкий і чудово поєднується з різними добавками. З нього можна приготувати не тільки сирники, а ще й хачапурі. Це дуже простий рецепт — впоратися з ним зможе навіть той, хто ніколи не замішував тісто. Потрібно лише витратити пару хвилин на замішування та почекати 15 хвилин, поки хачапурі запечеться.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram korolivska1.

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 50 г борошна
  • дрібка розпушувача та солі

Для начинки:

  • 50 г сулугуні
  • 50 г моцарели
  • 1 жовток для змащування
  • кілька томатів чері для прикраси

Етапи приготування

  1. До сиру додайте яйце, борошно, розпушувач та сіль. Добре перемішайте.
  2. Сирне тісто розділіть на дві частини, викладіть на застелене пергаментом деко та сформуйте хачапурі.
  3. Змастіть хачапурі жовтком, викладіть суміш натертих на дрібній тертці сулугуні та моцарели, а потім викладіть розрізані навпіл томати чері.
  4. Запікайте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.
