Ідеальний сніданок для всієї родини: як приготувати хачапурі всього за 15 хвилин

Для приготування знадобляться продукти, які, зазвичай, є в холодильнику

Багато хто любить починати день із сиру — він поживний, легкий і чудово поєднується з різними добавками. З нього можна приготувати не тільки сирники, а ще й хачапурі. Це дуже простий рецепт — впоратися з ним зможе навіть той, хто ніколи не замішував тісто. Потрібно лише витратити пару хвилин на замішування та почекати 15 хвилин, поки хачапурі запечеться.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram korolivska1.

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

1 яйце

50 г борошна

дрібка розпушувача та солі

Для начинки:

50 г сулугуні

50 г моцарели

1 жовток для змащування

кілька томатів чері для прикраси

Етапи приготування