Ідеальний сніданок для всієї родини: як приготувати хачапурі всього за 15 хвилин
Для приготування знадобляться продукти, які, зазвичай, є в холодильнику
Багато хто любить починати день із сиру — він поживний, легкий і чудово поєднується з різними добавками. З нього можна приготувати не тільки сирники, а ще й хачапурі. Це дуже простий рецепт — впоратися з ним зможе навіть той, хто ніколи не замішував тісто. Потрібно лише витратити пару хвилин на замішування та почекати 15 хвилин, поки хачапурі запечеться.
Рецептом поділилися на сторінці в Instagram korolivska1.
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 50 г борошна
- дрібка розпушувача та солі
Для начинки:
- 50 г сулугуні
- 50 г моцарели
- 1 жовток для змащування
- кілька томатів чері для прикраси
Етапи приготування
- До сиру додайте яйце, борошно, розпушувач та сіль. Добре перемішайте.
- Сирне тісто розділіть на дві частини, викладіть на застелене пергаментом деко та сформуйте хачапурі.
- Змастіть хачапурі жовтком, викладіть суміш натертих на дрібній тертці сулугуні та моцарели, а потім викладіть розрізані навпіл томати чері.
- Запікайте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.