Идеальный завтрак для всей семьи: как приготовить хачапури всего за 15 минут

Хачапури на творожной основе
Для приготовления понадобятся продукты, которые, обычно, есть в холодильнике

Многие любят начинать день с творога — он питательный, легкий и отлично сочетается с разными добавками. Из него можно приготовить не только сырники, а еще и хачапури. Это очень простой рецепт — справиться с ним сможет даже тот, кто никогда не замешивал тесто. Нужно лишь потратить пару минут на замешивание и подождать 15 минут, пока хачапури запечется.

Рецептом поделились на странице в Instagram korolivska1.

Ингредиенты:

  • 200 г кисломолочного творога
  • 1 яйцо
  • 50 г муки
  • щепотка разрыхлителя и соли

Для начинки:

  • 50 г сулугуни
  • 50 г моцареллы
  • 1 желток для смазки
  • несколько томатов черри для украшения

Этапы приготовления

  1. К сыру добавьте яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте.
  2. Сырное тесто разделите на две части, выложите на застеленный пергаментом противень и сформируйте хачапури.
  3. Смажьте хачапури желтком, выложите смесь натертых на мелкой терке сулугуни и моцареллы, а затем выложите разрезанные пополам томаты черри.
  4. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.
