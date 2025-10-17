Идеальный завтрак для всей семьи: как приготовить хачапури всего за 15 минут

Для приготовления понадобятся продукты, которые, обычно, есть в холодильнике

Многие любят начинать день с творога — он питательный, легкий и отлично сочетается с разными добавками. Из него можно приготовить не только сырники, а еще и хачапури. Это очень простой рецепт — справиться с ним сможет даже тот, кто никогда не замешивал тесто. Нужно лишь потратить пару минут на замешивание и подождать 15 минут, пока хачапури запечется.

Рецептом поделились на странице в Instagram korolivska1.

Ингредиенты:

200 г кисломолочного творога

1 яйцо

50 г муки

щепотка разрыхлителя и соли

Для начинки:

50 г сулугуни

50 г моцареллы

1 желток для смазки

несколько томатов черри для украшения

Этапы приготовления