Идеальный завтрак для всей семьи: как приготовить хачапури всего за 15 минут
Для приготовления понадобятся продукты, которые, обычно, есть в холодильнике
Многие любят начинать день с творога — он питательный, легкий и отлично сочетается с разными добавками. Из него можно приготовить не только сырники, а еще и хачапури. Это очень простой рецепт — справиться с ним сможет даже тот, кто никогда не замешивал тесто. Нужно лишь потратить пару минут на замешивание и подождать 15 минут, пока хачапури запечется.
Рецептом поделились на странице в Instagram korolivska1.
Ингредиенты:
- 200 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 50 г муки
- щепотка разрыхлителя и соли
Для начинки:
- 50 г сулугуни
- 50 г моцареллы
- 1 желток для смазки
- несколько томатов черри для украшения
Этапы приготовления
- К сыру добавьте яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте.
- Сырное тесто разделите на две части, выложите на застеленный пергаментом противень и сформируйте хачапури.
- Смажьте хачапури желтком, выложите смесь натертых на мелкой терке сулугуни и моцареллы, а затем выложите разрезанные пополам томаты черри.
- Запекайте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.