Як приготувати соковиту та ароматну моркву по-корейськи: швидкий рецепт
Приготована вдома морква по-корейськи затьмарить магазинну
Завдяки яскравому смаку та ароматним спеціям морква по-корейськи є однією з найпопулярніших закусок. Її подають до м’яса, картоплі, додають у салати чи їдять просто так. До того ж приготування моркви по-корейські не займає багато часу. Знадобиться кілька хвилин на підготовку продуктів та їх змішування і залишиться почекати дві-три години, поки морква замаринується.
Спробуйте приготувати цю страву за швидким рецептом від кулінарної блогерки v.vanilinka.
Інгредієнти
- 400 г моркви
- 30 мл олії
- 30 мл соєвого соусу
- 1,5 ст. л. оцту
- 4 зубчики часника
- 1,5 ст. л. цукру
- 1/2 ч. л. меленого перцю
- 1/2 ч. л. меленого коріандру
Як приготувати моркву по-корейські
- Смачну, соковиту моркву натерти на терці для моркви по-корейськи або нарізати соломкою.
- Всі інші складники добре змішати. За бажання спеції з олією можна прогріти на вогні, щоб вони більше розкрили аромат.
- Залити моркву сумішшю олії зі спеціями. Перемішати.
- Залишити маринуватися на 2-3 години.