Як приготувати соковиту та ароматну моркву по-корейськи: швидкий рецепт

Приготована вдома морква по-корейськи затьмарить магазинну

Завдяки яскравому смаку та ароматним спеціям морква по-корейськи є однією з найпопулярніших закусок. Її подають до м’яса, картоплі, додають у салати чи їдять просто так. До того ж приготування моркви по-корейські не займає багато часу. Знадобиться кілька хвилин на підготовку продуктів та їх змішування і залишиться почекати дві-три години, поки морква замаринується.

Спробуйте приготувати цю страву за швидким рецептом від кулінарної блогерки v.vanilinka.

Інгредієнти

400 г моркви

30 мл олії

30 мл соєвого соусу

1,5 ст. л. оцту

4 зубчики часника

1,5 ст. л. цукру

1/2 ч. л. меленого перцю

1/2 ч. л. меленого коріандру

Як приготувати моркву по-корейські