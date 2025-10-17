Рус

Як приготувати соковиту та ароматну моркву по-корейськи: швидкий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Морква по-корейськи
Морква по-корейськи. Фото Скріншот YouTube

Приготована вдома морква по-корейськи затьмарить магазинну

Завдяки яскравому смаку та ароматним спеціям морква по-корейськи є однією з найпопулярніших закусок. Її подають до м’яса, картоплі, додають у салати чи їдять просто так. До того ж приготування моркви по-корейські не займає багато часу. Знадобиться кілька хвилин на підготовку продуктів та їх змішування і залишиться почекати дві-три години, поки морква замаринується.

Спробуйте приготувати цю страву за швидким рецептом від кулінарної блогерки v.vanilinka.

Інгредієнти

  • 400 г моркви
  • 30 мл олії
  • 30 мл соєвого соусу
  • 1,5 ст. л. оцту
  • 4 зубчики часника
  • 1,5 ст. л. цукру
  • 1/2 ч. л. меленого перцю
  • 1/2 ч. л. меленого коріандру

Як приготувати моркву по-корейські

  1. Смачну, соковиту моркву натерти на терці для моркви по-корейськи або нарізати соломкою.
  2. Всі інші складники добре змішати. За бажання спеції з олією можна прогріти на вогні, щоб вони більше розкрили аромат.
  3. Залити моркву сумішшю олії зі спеціями. Перемішати.
  4. Залишити маринуватися на 2-3 години.
Теги:
#Рецепти #Морква #Закуска