Как приготовить сочную и ароматную морковь по-корейски: быстрый рецепт

Наталья Граковская
Морковь по-корейски
Морковь по-корейски. Фото Скриншот YouTube

Приготовленная дома морковь по-корейски затмит магазинную

Благодаря яркому вкусу и ароматным специям морковь по-корейски является одной из самых популярных закусок. Ее подают к мясу, картофелю, добавляют в салаты или едят просто так. К тому же приготовление моркови по-корейски не занимает много времени. Понадобится несколько минут на подготовку продуктов и их смешивание, и останется подождать два-три часа, пока морковь замаринуется.

Попробуйте приготовить это блюдо по быстрому рецепту от кулинарной блогерши v.vanilinka.

Ингредиенты

  • 400 г моркови
  • 30 мл растительного масла
  • 30 мл соевого соуса
  • 1,5 ст. л. уксуса
  • 4 зубчика чеснока
  • 1,5 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. молотого перца
  • 1/2 ч. л. молотого кориандра

Как приготовить морковь по-корейски

  1. Вкусную, сочную морковь натереть на терке для моркови по-корейски или нарезать соломкой.
  2. Все остальные составляющие хорошо смешать. При желании специи с растительным маслом можно прогреть на огне, чтобы они больше раскрыли аромат.
  3. Залить морковь смесью растительного масла со специями. Перемешать.
  4. Оставить мариноваться на 2-3 часа.
