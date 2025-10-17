Как приготовить сочную и ароматную морковь по-корейски: быстрый рецепт
Приготовленная дома морковь по-корейски затмит магазинную
Благодаря яркому вкусу и ароматным специям морковь по-корейски является одной из самых популярных закусок. Ее подают к мясу, картофелю, добавляют в салаты или едят просто так. К тому же приготовление моркови по-корейски не занимает много времени. Понадобится несколько минут на подготовку продуктов и их смешивание, и останется подождать два-три часа, пока морковь замаринуется.
Попробуйте приготовить это блюдо по быстрому рецепту от кулинарной блогерши v.vanilinka.
Ингредиенты
- 400 г моркови
- 30 мл растительного масла
- 30 мл соевого соуса
- 1,5 ст. л. уксуса
- 4 зубчика чеснока
- 1,5 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. молотого перца
- 1/2 ч. л. молотого кориандра
Как приготовить морковь по-корейски
- Вкусную, сочную морковь натереть на терке для моркови по-корейски или нарезать соломкой.
- Все остальные составляющие хорошо смешать. При желании специи с растительным маслом можно прогреть на огне, чтобы они больше раскрыли аромат.
- Залить морковь смесью растительного масла со специями. Перемешать.
- Оставить мариноваться на 2-3 часа.