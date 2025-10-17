Как приготовить сочную и ароматную морковь по-корейски: быстрый рецепт

Приготовленная дома морковь по-корейски затмит магазинную

Благодаря яркому вкусу и ароматным специям морковь по-корейски является одной из самых популярных закусок. Ее подают к мясу, картофелю, добавляют в салаты или едят просто так. К тому же приготовление моркови по-корейски не занимает много времени. Понадобится несколько минут на подготовку продуктов и их смешивание, и останется подождать два-три часа, пока морковь замаринуется.

Попробуйте приготовить это блюдо по быстрому рецепту от кулинарной блогерши v.vanilinka.

Ингредиенты

400 г моркови

30 мл растительного масла

30 мл соевого соуса

1,5 ст. л. уксуса

4 зубчика чеснока

1,5 ст. л. сахара

1/2 ч. л. молотого перца

1/2 ч. л. молотого кориандра

Как приготовить морковь по-корейски