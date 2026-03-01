Виходить смачніше за вінегрет: додайте до буряка цей продукт, щоб отримати розкішну та поживну страву

Ця страва наситить на пів дня і не додасть зайвих кілограмів

Салати з простих інгредієнтів можуть бути не лише легкими, а й по-справжньому поживними та збалансованими. Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню чимось новим, зверніть увагу на салат із буряка та нуту. Солодкуватий буряк додає соковитості, нут робить страву ситною завдяки рослинному білку, а зелень і оливкова олія надають свіжості. Такий салат добре насичує, підтримує енергію протягом дня і при цьому дуже легко готується.

Салат підійде і як самостійна страва, і як яскрава закуска до інших страв. Рецептом поділилися на сторінці в Instagram cook_with_me_at_home.

Як приготувати салат з нута та буряка

Інгредієнти:

буряк – 2-3 шт.

нут – 130 г

зелень – за смаком

оливкова олія – 2-3 ст. л.

спеції – за смаком

фета – 100–120 г

Якщо ви не любите фету, візьміть козячий сир або навіть адигейський. Якщо готуєте страву у піст, додавайте не сир, а тофу. Замість нуту можна використати білу фасоль.

Спосіб приготування: