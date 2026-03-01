Виходить смачніше за вінегрет: додайте до буряка цей продукт, щоб отримати розкішну та поживну страву
Ця страва наситить на пів дня і не додасть зайвих кілограмів
Салати з простих інгредієнтів можуть бути не лише легкими, а й по-справжньому поживними та збалансованими. Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню чимось новим, зверніть увагу на салат із буряка та нуту. Солодкуватий буряк додає соковитості, нут робить страву ситною завдяки рослинному білку, а зелень і оливкова олія надають свіжості. Такий салат добре насичує, підтримує енергію протягом дня і при цьому дуже легко готується.
Салат підійде і як самостійна страва, і як яскрава закуска до інших страв. Рецептом поділилися на сторінці в Instagram cook_with_me_at_home.
Як приготувати салат з нута та буряка
Інгредієнти:
- буряк – 2-3 шт.
- нут – 130 г
- зелень – за смаком
- оливкова олія – 2-3 ст. л.
- спеції – за смаком
- фета – 100–120 г
Якщо ви не любите фету, візьміть козячий сир або навіть адигейський. Якщо готуєте страву у піст, додавайте не сир, а тофу. Замість нуту можна використати білу фасоль.
Спосіб приготування:
- Нут заливаємо холодною водою на ніч. Зранку промиваємо, варимо близько 1,5 години до м'якості. Не соліть нут на початку варіння, інакше він стане твердим. Сіль додаємо лише за 10 хвилин до готовності.
- Запікаємо або відварюємо буряк.
- Буряк ріжемо середніми кубиками та перемішуємо його з 1 ложкою оливкової олії, щоб не зафарбував салат.
- У великій мисці змішуємо охолоджений нут, буряк та дрібно посічену зелень. Додаємо спеції та лимонний сік.
- Фету додаємо в останню чергу, безпосередньо перед подачею.