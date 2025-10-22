Форма має значення: яку капусту вибрати для квашення

Дізнайтесь, як приготувати ідеальну квашену капусту

Квашена капуста є однією з найпопулярніших страв у раціоні в холодну пору року. Вона не тільки смачна і проста у приготуванні, а й корисна. Для квашення, по суті, потрібна лише капуста та сіль, але є важливі нюанси, які впливають на результат. Наприклад, форма капусти, її сорт і навіть вид солі можуть суттєво змінити смак і текстуру страви.

Кулінарна блогерка Віка Чайківська поділилася порадами, як правильно вибрати капусту для квашення та на що звертати увагу під час квашення.

Як правильно вибрати та заквасити капусту

Перш за все, правильно вибирайте сорт капусти. Для квашення ідеально підходять пізні сорти білої капусти, бажано пласкої, а не круглої форми. Зверху головки повинна бути біленькими, без зеленого листя. Така капуста має щільну текстуру, солодкуватий смак і добре хрустить. Ранні сорти краще залишити для салатів, оскільки вони менш придатні для квашення.

Перші 2–3 дні тримайте капусту в теплому місці (20–22°C), щоб запустити процес ферментації. Після цього перенесіть її в прохолодне місце, наприклад, погріб, холодильник або гараж.

Використовувати для квашення треба виключно кам’яну сіль. Йодована сіль або сіль із добавками може зупинити процес бродіння.

Важливо також дотримуватися точних пропорцій: на 1 кілограм подрібненої капусти беріть 20 грамів солі (приблизно 1 столова ложка без гірки).

Крім того, треба добре утрамбувати капусту в банці, щоб не залишилося зайвого повітря. А поки капуста стоїть у теплі, треба щодня протикати її.

Якщо дотримуватись цих порад, то через 2-3 тижні у вас на столі буде хрустка, соковита квашена капуста.

