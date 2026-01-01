Що робити з їжею, яка залишилася після свят: рецепти та корисні поради

З частини продуктів приготуйте нові страви, а іншу частину — заморозьте

Новий рік минув, а холодильник забитий недоїденими салатами, м’ясом і мандаринами. Викидати шкода, а доїдати у звичному вигляді вже не хочеться. Знайома ситуація?

Не поспішайте позбуватися продуктів. З них можна швидко приготувати нові смачні страви. Ось кілька простих ідей, як перетворити вчорашні закуски на свіжу вечерю.

Куди подіти їжу, що залишилася після застілля

Перш за все, розсортуйте страви та продукти на ті, які можна їсти найближчими днями, інгредієнти для нових страв, продукти для заморожування та те, що потрібно викинути.

Залиште в холодильнику холодець, відварені овочі, ковбасу, буженину, сало, твердий сир, запечене або варене м’ясо без соусу. Заморозьте котлети, тефтелі, голубці та запечене м’ясо, якщо не збираєтеся їсти їх найближчими днями. Також у морозильник можна відправити хліб і булочки.

Варто викинути салати, які стали водянистими та змінили колір, страви та майонезні салати, які готували понад добу тому, і страви з кислим запахом.

Що приготувати із залишків продуктів

Залишки жаркого, буженини чи ковбаси – це чудова база для нових ситних страв.

Домашній суп. Наріжте м’ясо, додайте овочі, залийте бульйоном або водою і поставте на плиту. Вийде чудовий суп. Якщо додати в каструлю жменю крупи або локшини, страва стане більш поживню.

Піца. Якщо в холодильнику є готове тісто, приготуйте піцу. Викладіть на тісто соус, м'ясну нарізку та шматочки овочів. Посипте сиром і відправте в духовку запікатися.

Смажена страва. Злегка обсмажте м'ясо з цибулею, змішайте з відвареними макаронами або рисом. Додайте трохи вершків, спеції та прогрійте інгредієнти разом на сковорідці. Вийде ситний обід або вечеря.

Швидкі роли. Викладіть на лаваш м'ясо та свіжі овочі, полийте соусом зі сметани або йогурту, посипте спеціями та загорніть у рулет або конвертиком.

З м’ясної нарізки та сиру можна приготувати закуску у лаваші.

Із залишків картопляного пюре також можна приготувати смачні страви.

Золотисті крокети. Змішайте холодне пюре з яйцем і борошном. Скатайте невеликі кульки, поклавши всередину шматочок сиру, і обсмажте в сухарях.

Картопляні оладки. Добавте в пюре трохи борошна та яйце. Викладайте масу ложкою на сковорідку і смажте до хрусткої скоринки.

Залишки овочів можна використовувати для приготування запіканки, омлету або супу.