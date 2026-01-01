Забутий смак дитинства: готуємо ніжний десерт із чорносливу та сметани без духовки (відео)

Цей десерт ніжніше за будь-який торт

Солодке до чаю можна приготувати дуже швидко та без використання духовки. Ми ділились з вами рецептом "Мурашника" з печива та згущеного молока. Якщо ж хочеться чогось новенького, спробуйте приготувати десерт з чорносливу та сметанкового крема.

Цим рецептом поділилися у кулінарному блозі storinka_retseptiv. На приготування десерта знадобиться зовсім небагато часу та мінімум інгредієнтів, а результат точно сподобається.

Як приготувати чорнослив в сметані

Поради щодо вибору інгредієнтів

Обирайте в'ялений, а не копчений чорнослив. Він має бути м'яким та без кісточок. Сметана для цього десерта підходить виключно жирна (від 20%, краще 25-30%). Рідка сметана просто стече на дно. Цукрову пудру можна замінити на цукор, але врахуйте, що він довше розчиняється і крем може бути не таким ніжним. Для цього десерта можна брати волоські горіхи, але для більш вишуканого смаку вибирайте мигдаль.

нгредієнти

Чорнослив — 100 г

Сметана жирна — 300 г

Цукрова пудра — до смаку

Горішки — 50 г

Какао або тертий шоколад — до смаку

Спосіб приготування:

Чорнослив залийте теплою водою (не окропом!) на 15–20 хвилин. Після замочування обов’язково просушіть кожну ягоду паперовим рушником. Якщо залишиться волога — крем розшарується. Обсмажте горіхи на сухій сковороді протягом 3–5 хвилин до появи характерного аромату. Збийте холодну сметану з цукровою пудрою до стійких піків. Якщо сметана недостатньо жирна, додайте загущувач для вершків — це гарантує, що десерт триматиме форму в креманці. Всередину кожного чорносливу вкладіть шматочок горіха. У прозорі креманки або широкі келихи викладіть шар чорносливу та щедро полийте його кремом. Зверху присипте какао або тертим шоколадом.

Відправте десерт в холодильник хоча б 2 години. За цей час чорнослив просочиться сметаною, а крем трохи стабілізується. Якщо ви хочете зробити десерт більш поживним, додайте між шарами подрібнене пісочне печиво або крихту бісквіта.