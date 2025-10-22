Форма имеет значение: какую капусту выбрать для квашения

Узнайте, как приготовить идеальную квашеную капусту

Квашеная капуста является одним из самых популярных блюд в рационе в холодное время года. Она не только вкусна и проста в приготовлении, но и полезна. Для квашения, по сути, нужна только капуста и соль, но есть важные нюансы, которые влияют на результат. Например, форма капусты, ее сорт и даже вид соли могут существенно изменить вкус и текстуру блюда.

Кулинарная блогерша Вика Чайковская поделилась советами, как правильно выбрать капусту для квашения и на что обращать внимание в процессе.

Как правильно выбрать и заквасить капусту

Прежде всего, правильно выбирайте сорт капусты. Для квашения идеально подходят поздние сорта белой капусты, желательно приплюснутой, а не круглой формы. Сверху кочаны должны быть беленькими, без зеленых листьев. Такая капуста имеет плотную текстуру, сладковатый вкус и хорошо хрустит. Ранние сорта лучше оставить для салатов, поскольку они менее пригодны для квашения.

Первые 2–3 дня держите капусту в теплом месте (20–22°C), чтобы запустить процесс ферментации. После этого перенесите ее в прохладное место, например, погреб, холодильник или гараж.

Использовать для квашения нужно исключительно каменную соль. Йодированная соль или соль с добавками может остановить процесс брожения.

Важно также соблюдать точные пропорции: на 1 килограмм измельченной капусты берите 20 граммов соли (примерно 1 столовая ложка без горки).

Кроме того, необходимо хорошо утрамбовать капусту в банке, чтобы не осталось лишнего воздуха. А пока капуста стоит в тепле, нужно каждый день протыкать ее.

Если следовать этим советам, то через 2-3 недели у вас на столе будет хрустящая, сочная квашеная капуста.

