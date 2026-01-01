Зігріє в холоди та врятує після свят: рецепт наваристого розсольника (відео)

Характерна кислинка та наваристий бульйон здатні швидко повернути сили та зігріти взимку

Розсольник — це страва, в якій вдало поєднуються насичений смак та ситність. Це ідеальний зігріваючий суп для холодної пори року, а через свій специфічний склад та характерний кисло-солоний смак він вважається найкращим "похмільним" сніданком.

Разом з шеф-кухаром Андрієм Клюсом розповідаємо, як приготувати смачний розсольник.

Поради щодо вибору інгредієнтів

Якщо ви не любите рис, використовуйте перловку. Але пам'ятайте, що її треба замочувати на ніч і варити окремо до напівготовності, інакше вона зробить суп слизьким. Замість курячих гомілок можна взяти яловичі ребра. Смак буде ще насиченішим, але час варіння бульйону збільшиться до 1,5–2 годин. Якщо ви не їсте м’ясо, його можна замінити на білі гриби.

Інгредієнти

курячі гомілки 700 г

вода 4,5 л

картопля чищена 300 г

морква чищена 150 г

цибуля чищена 180 г

рис 80 г

огірок квашений 300 г

сіль

спеції

олія для смаження

лавровий лист 1 г

Спосіб приготування

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте курку до появи золотистої скоринки. Це зробить смак бульйону насиченішим. Посоліть м'ясо під час смаження. Перекладіть обсмажену курку в киплячу воду. Коли вода знову закипить, ретельно зніміть піну (шум), інакше бульйон буде мутним. Зменште вогонь до мінімуму та варіть 40 хвилин. Поки вариться м'ясо, наріжте моркву, цибулю, солоні огірки та картоплю середнім кубиком. Розігрійте сковорідку з олією. Спершу висипте цибулю і смажте до прозорості. Додайте моркву і смажте овочі разом до золотистого кольору (стан аль денте). Додайте до засмажки часникову сіль (або звичайну сіль та подрібнений свіжий часник) і суміш спецій. Приберіть готову моркву з цибулею зі сковорідки. На тій же сковорідці окремо обсмажте нарізані огірки протягом кількох хвилин. Це допоможе "запечатати" їхній смак перед тим, як вони потраплять у суп. У бульйон до м'яса додайте картоплю та рис. Варіть 20 хвилин. Разом із картоплею додайте готову засмажку (моркву з цибулею) та суміш сушених корінь і овочів. Огірки додавайте через 10 хвилин після картоплі. Картопля довше вариться в кислому середовищі, тому їй треба дати трохи часу проваритися без огірків. Варіть усе разом до повної готовності картоплі та рису (ще приблизно 15–20 хвилин).

Як і з чим подавати

Розсольник буде ще смачніше, якщо додати до нього ложку жирної холодної сметани та дрібку свіжого кропу. Також обов’язково подайте до нього житній хліб або грінки з часником.