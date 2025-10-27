Високобілковий сніданок за 5 хвилин: простий рецепт чіа-пудингу з йогуртом і ягодами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний та корисний сніданок
Сніданок — це перший і дуже важливий прийом їжі, який заряджає енергією на весь день. Зазвичай його готують з яєць, тостів чи млинців, іноді додаючи йогурт або фрукти. Але сьогодні пропонуємо надзвичайно простий та поживний варіант — сніданок із чіа, йогурту та ягід.
Він багатий на білок, корисні жири та антиоксиданти, а приготування займає мінімум часу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "khomytskyi_official".
Як приготувати чіа-пудинг з йогуртом і ягодами
Інгредієнти (1 порція):
- чіа — 20 г;
- ягоди — 100 г;
- йогурт 2% — 150 г;
- вівсяне молоко — 50 г;
- чорний шоколад 90% / кокосова стружка / арахісова паста — 15 г;
- мед або кориця — за бажанням;
Спосіб приготування:
- Змішати всі інгредієнти до однорідності.
- Перелити суміш у банку або миску, накрити кришкою та поставити в холодильник на 3 години або на ніч.
- Перед подачею додати улюблений топінг.
Цей сніданок можна готувати наперед на кілька днів, він чудово зберігає текстуру і смак. Він насичує, підтримує відчуття ситості та легко адаптується під ваші смакові вподобання. Також можна експериментувати з ягодами, горіхами або різними топінгами для ще більшої різноманітності. Сніданок готовий, і він ідеально підходить для активного та здорового початку дня.