Високобілковий сніданок за 5 хвилин: простий рецепт чіа-пудингу з йогуртом і ягодами (відео)

Смачний та корисний сніданок

Сніданок — це перший і дуже важливий прийом їжі, який заряджає енергією на весь день. Зазвичай його готують з яєць, тостів чи млинців, іноді додаючи йогурт або фрукти. Але сьогодні пропонуємо надзвичайно простий та поживний варіант — сніданок із чіа, йогурту та ягід.

Він багатий на білок, корисні жири та антиоксиданти, а приготування займає мінімум часу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "khomytskyi_official".

Як приготувати чіа-пудинг з йогуртом і ягодами

Інгредієнти (1 порція):

чіа — 20 г;

ягоди — 100 г;

йогурт 2% — 150 г;

вівсяне молоко — 50 г;

чорний шоколад 90% / кокосова стружка / арахісова паста — 15 г;

мед або кориця — за бажанням;

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти до однорідності. Перелити суміш у банку або миску, накрити кришкою та поставити в холодильник на 3 години або на ніч. Перед подачею додати улюблений топінг.

Цей сніданок можна готувати наперед на кілька днів, він чудово зберігає текстуру і смак. Він насичує, підтримує відчуття ситості та легко адаптується під ваші смакові вподобання. Також можна експериментувати з ягодами, горіхами або різними топінгами для ще більшої різноманітності. Сніданок готовий, і він ідеально підходить для активного та здорового початку дня.