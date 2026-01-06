Запах смаженої риби зникне за хвилини: що потрібно обов’язково зробити на кухні (відео)

Декілька простих прийомів допоможуть позбутися рибного запаху

Смажена риба смачна й корисна. Але ця страва має один недолік — під час її приготування кухня, а іноді й уся квартира, наповнюється стійким неприємним запахом. Тому дехто навіть відмовляється смажити рибу.

Насправді позбутися запаху смаженої риби зовсім не складно. Існують прості й швидкі лайфхаки, які допоможуть зменшити концентрацію рибного запаху під час готування та повністю усунути його після.

Як прибрати запах риби на кухні без зусиль та дорогих засобів

Перед початком готування відкрийте вікно або увімкніть витяжку на максимальну потужність. Протяг значно знижує концентрацію запаху й не дає йому "осісти" на шторах і меблях.

TikTok-блогер Bigg Mama радить одночасно з приготуванням риби кип’ятити корицю з лимонним соком. Наповніть невелику каструлю наполовину водою, додайте мелену корицю, столову ложку ванільного екстракту, сік одного лимона і доведіть суміш до кипіння. Під час смаження періодично помішуйте суміш із корицею, щоб вона не википіла. Аромат цієї суміші повинен перекрити запах риби та олії.

Інший спосіб — додати на сковороду лавровий лист, чорний перець горошком, розмарин або чебрець. Ці спеції пом’якшують аромат смаженої риби та роблять його менш різким.

Якщо рецепт дозволяє, смажте рибу під кришкою. Це простий, але ефективний спосіб не дати запаху швидко поширитись по всій квартирі.

Як швидко позбутися запаху риби після готування

Насамперед вимийте посуд, протріть стільниці, плиту та раковину розчином води з оцтом або лимонним соком. Це прибере запах, який міг увібратися в поверхні.

Відразу після готування винесіть сміття із залишками риби та упаковкою. Якщо такої можливості немає, загорніть їх у пакет і приберіть у морозильник до виносу.

Якщо це не допомогло, налийте в каструлю склянку води, додайте 2-3 столові ложки оцту або нарізаний лимон і кип’ятіть 5-10 хвилин.

Також позбутися запаху смаженої риби у повітрі допомагає обсмажування кавових зерен на сухій сковороді.

Ще один спосіб — спекти печиво або булочки з корицею та ваніллю. Запах випічки швидко витіснить рибний аромат і наповнить будинок затишком.