Смачніше, ніж у ресторані: корисний рецепт хека з овочами стане улюбленою вечерею (відео)

Готуємо хек з овочами за 30 хвилин — просто, корисно та смачно

Запечений в духовці хек з овочами — чудовий варіант корисної вечері, яку можна приготувати не витративши багато часу. Риба з овочами завдяки запіканню залишаються соковитими та мають насичений смак. Рецепт дуже простий та підходить для приготування у будні.

Як правильно запеки хек з овочами, показали на YouTube-каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти. Виходить дуже смачно.

Як приготувати рибу з овочами в духовці

Поради щодо вибору інгредієнтів

Купуйте хек сухої заморозки, бо на ньому майже нема льоду і після розморожування м'ясо не втратить текстуру. За бажання можна взяти замість хека минтай, тріску або філе тилапії. Автор рецепта пропонує запікати рибу з кабачком, але замість нього можна додати корінь селери або декілька суцвіть броколі.

Інгредієнти:

хек — 3 тушки;

суміш спецій для риби — 1 ч. л.;

сік лимона — 1/2 шт.;

сіль — до свого смаку;

олія рослинна — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

кабачок або цукіні — 1 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія для смаження — за потреби.

Покрокове приготування

Хек промийте, просушіть паперовим рушником, натріть сіллю, перцем, спеціями, полийте соком лимона та 1 ст. л. олії. Залиште рибу промаринуватися хоча б на 15–20 хвилин. Очистіть овочі. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — тонкими кружальцями (вона готується довше за інші овочі, тому не ріжте товсто), перець — соломкою, кабачок — кубиками. Обсмажте на олії 5–7 хвилин до напівготовності. Викладіть овочі у форму для запікання рівним шаром. За бажанням додайте помідори черрі або нарізані звичайні помідори. Викладіть рибу зверху на овочі. Накрийте форму фольгою та відправте запікатися в духовку при 180°C. Через 15 хвилин зніміть фольгу і запікайте ще 10–15 хвилин.

Як подавати

Подавайте хек разом із овочами, щедро полив соком, що збереться на дні форми. Додайте гілочку свіжої петрушки або кропу. Ця страва самодостатня, але до неї також можна подати відварений рис, кус-кус або ніжне картопляне пюре.