Без м’яса та яєць: рецепт золотистих котлет з картоплі та вівсянки (відео)

Для тих, хто дотримується посту або не вживає м'яса, пропонуємо рецепт пісних котлет

Котлети з картоплі та вівсяних пластівців можна їсти на обід, вечерю, з гарніром і без. А ще їх можна готувати на свята, як от на Святвечір.

Рецепт пісних котлет дуже простий. Для нього потрібні продукти, які знайдуться в кожній оселі. А отже, приготувати цю страву можна у будь-який момент. Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка Ольга Матвій.

Як приготувати котлети з картоплі та вівсянки

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Для цього рецепта найкраще використовувати вівсяні пластівці швидкого приготування (ніжні), вони швидше вбирають вологу і роблять текстуру однорідною. Якщо у вас пластівці "Геркулес", їх варто попередньо подрібнити у блендері. Спробуйте додати у фарш дрібку копченої паприки або сушеного грибного порошку. Це додасть котлетам насиченого аромату. Щоб зробити котлети більш соковитими, додайте у фарш натерту на дрібній тертці моркву.

Інгредієнти

Вівсянка 100 г

Окріп 100 мл

Картопля 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Сіль та перець

Паніровка із сухариків

Часник 1-2 зубчики

Спосіб приготування

Залийте пластівці окропом, ретельно перемішайте і накрийте кришкою або плівкою на 10-15 хвилин. Не додавайте забагато води. Якщо вівсянка плаватиме в рідині, фарш вийде занадто рідким, і котлети розваляться на сковороді. Пластівці мають просто повністю увібрати вологу і стати м'якими. Поки вівсянка настоюється, натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці (як на деруни). Часник краще пропустити через прес. Змішайте вівсянку з овочевою масою, додайте сіль та перець. Залиште готовий фарш на 15 хвилин. Якщо не дати фаршу постояти, котлети будуть погано тримати форму. Змочіть руки холодною водою, сформуйте невеликі круглі або овальні котлетки. Обваляйте їх у сухарях. Розігрійте олію. Викладайте котлети на розпечену сковороду, а потім збавте вогонь до середнього. Смажте по 4-5 хвилин з кожного боку до золотої скоринки.

Як і з чим подавати

Ці котлети можна подавати на стіл разом з гречаною кашею з лісовими грибами або з теплим салатом з запеченого гарбуза. Чудовим доповненням до пісних котлет стане густа грибна підлива на основі овочевого бульйону чи соус із білої квасолі, збитої у блендері з лимонним соком, оливковою олією та часником.

Якщо хочеться чогось незвичайного, приготуйте з цих котлет бургери. Просто покладіть гарячу котлету на скибку житнього хліба, додайте кільце солоного огірка, листя свіжого салату та трохи гірчиці.