Без м’яса та яєць: рецепт золотистих котлет з картоплі та вівсянки (відео)
Для тих, хто дотримується посту або не вживає м'яса, пропонуємо рецепт пісних котлет
Котлети з картоплі та вівсяних пластівців можна їсти на обід, вечерю, з гарніром і без. А ще їх можна готувати на свята, як от на Святвечір.
Рецепт пісних котлет дуже простий. Для нього потрібні продукти, які знайдуться в кожній оселі. А отже, приготувати цю страву можна у будь-який момент. Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка Ольга Матвій.
Як приготувати котлети з картоплі та вівсянки
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Для цього рецепта найкраще використовувати вівсяні пластівці швидкого приготування (ніжні), вони швидше вбирають вологу і роблять текстуру однорідною. Якщо у вас пластівці "Геркулес", їх варто попередньо подрібнити у блендері. Спробуйте додати у фарш дрібку копченої паприки або сушеного грибного порошку. Це додасть котлетам насиченого аромату. Щоб зробити котлети більш соковитими, додайте у фарш натерту на дрібній тертці моркву.
Інгредієнти
- Вівсянка 100 г
- Окріп 100 мл
- Картопля 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Сіль та перець
- Паніровка із сухариків
- Часник 1-2 зубчики
Спосіб приготування
- Залийте пластівці окропом, ретельно перемішайте і накрийте кришкою або плівкою на 10-15 хвилин. Не додавайте забагато води. Якщо вівсянка плаватиме в рідині, фарш вийде занадто рідким, і котлети розваляться на сковороді. Пластівці мають просто повністю увібрати вологу і стати м'якими.
- Поки вівсянка настоюється, натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці (як на деруни). Часник краще пропустити через прес.
- Змішайте вівсянку з овочевою масою, додайте сіль та перець. Залиште готовий фарш на 15 хвилин. Якщо не дати фаршу постояти, котлети будуть погано тримати форму.
- Змочіть руки холодною водою, сформуйте невеликі круглі або овальні котлетки. Обваляйте їх у сухарях.
- Розігрійте олію. Викладайте котлети на розпечену сковороду, а потім збавте вогонь до середнього. Смажте по 4-5 хвилин з кожного боку до золотої скоринки.
Як і з чим подавати
Ці котлети можна подавати на стіл разом з гречаною кашею з лісовими грибами або з теплим салатом з запеченого гарбуза. Чудовим доповненням до пісних котлет стане густа грибна підлива на основі овочевого бульйону чи соус із білої квасолі, збитої у блендері з лимонним соком, оливковою олією та часником.
Якщо хочеться чогось незвичайного, приготуйте з цих котлет бургери. Просто покладіть гарячу котлету на скибку житнього хліба, додайте кільце солоного огірка, листя свіжого салату та трохи гірчиці.