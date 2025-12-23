Не лише кутя: які 12 пісних страв мають бути на столі у Святвечір

На столі у Святвечір має бути обов'язково 12 пісних страв

Свята вечеря — одна з найдавніших і найшанованіших українських традицій, яка передує Різдву. Згідно зі звичаєм, у Святвечір на столі повинно бути дванадцять пісних страв. За однією з найпоширеніших версій, це число символізує дванадцятьох апостолів Ісуса Христа.

Святвечір припадає на 24 грудня. Упродовж дня віряни дотримуються останнього дня посту й готуються до великого свята. За традицією, дорослим не дозволяється сідати за стіл до появи на небі першої зірки. Лише після цього родина збирається разом за святковою вечерею, на якій обов’язково мають бути кутя та узвар. На Святвечір не вживають м’яса, молочних продуктів і яєць, проте дозволяється риба.

"Телеграф" розповідає, які головні страви варто приготувати на Святвечір.

Кутя

Кутя — найважливіша страва Святвечора. З неї традиційно розпочинали святкову трапезу. Традиційно її готують з пшениці, з додаванням сухофруктів, меду, родзинок, горіхів. Ми ділилися з вами рецептом куті з фініками.

Кутя - найголовніша з 12 страв

Узвар

Узвар вважається другою за значенням стравою після куті. Він символізує нове життя та народження, дароване людині Богом. Напій готується з сушених фруктів на чистій воді. Для солодкості та символізму до узвару обов’язково додавали мед.

Пісний борщ

Невід’ємною частиною Святвечора є пісний борщ. Раніше його варили з овочів і заздалегідь заквашеного бурякового квасу. Саме він надавав страві насиченого темно-червоного кольору.

Борщ на Святвечір має бути пісний

Капусняк

Ще одна традиційна страва — капусняк з квашеної капусти. Ця страва символізує простоту, витривалість і єдність навколо Ісуса Христа.

Карачун, калач або хліб

Хліб на святвечірньому столі уособлює смерть і воскресіння. Наші предки пояснювали це тим, що зерно спершу потрапляє в землю й "помирає", а згодом проростає та дає нове життя.

Риба

Риба є обов'язковою пісною стравою на Святвечір. На святковий стіл можна приготувати запеченого коропа, рибу з грибами та овочами, маринованого оселедця або заливну рибу. Головне — без використання молочних продуктів чи яєць.

Квасоля та горох

Ці страви символізують відродження та Божу весну. Також вони уособлюють єдність родини, що зібралася разом за різдвяним столом.

Голубці з пшоном

Ще одна традиційна страва до Святвечора. Відварене пшоно змішується з пасерованими цибулею та морквою, зеленню, спеціями, загортається в підготовлені капустяні листки і тушкується в підливці з томатної пасти, води та овочів до готовності.

Гриби

Гриби можна подавати в різних варіантах. Наприклад — зварити з них ароматну юшку.

Пампухи

Святвечір важко уявити без пампухів. Їх вважали символом праведників, які увірували в Христа й отримали вічне життя. Для простого люду пампухи означали щастя, радість і достаток у домі.

Вареники

Вареники здавна асоціювалися з ситістю та благополуччям. Найпопулярнішими начинками були картопля з цибулею або грибами, тушкована капуста, вишні чи сухофрукти.

Каша

Каша символізувала єднання роду та його продовження. Вона також уособлювала родючу землю, добрий урожай, плодючість худоби й працьовитість господаря, тому обов’язково входила до списку дванадцяти пісних страв.