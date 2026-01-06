Буде золотистим та неймовірно наваристим: у чому секрет ідеального курячого супу з вермішеллю

Всього один інгредієнт робить суп апетитним та смачним

Існує безліч різноманітних хитрощів і тонкощів у приготуванні супів, і кожна господиня має свій перевірений спосіб створити запашну страву, не схожу на інші. Водночас справжньою класикою домашньої кухні вже багато років залишається курячий суп із вермішеллю.

Пропонуємо вам рецепт домашнього супу з вермішеллю та курячим м'ясом. Професійний кухар Крістіна Маніан стверджує, якщо додати до курячого супу з вермішеллю куркуму, він вийде ще смачнішим та матиме дуже гарний колір.

Як приготувати курячий суп з вермішеллю

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Для приготування цього супа краще брати курячі стегна або гомілки замість грудки. М’ясо на кістці дає набагато насиченіший і ароматніший бульйон. Грудка підійде лише тим, хто дотримується суворої дієти. Якщо ви хочете зробити суп ще легшим, замініть локшину на промитий рис або цвітну капусту. Для приготування засмажки обов'язково використовуйте суміш рослинної олії та вершкового масла. Саме завдяки цьому можна добитися насиченого смаку. Куркуму додавайте саме на пательню до овочів, а не в каструлю. Жир допомагає спеції розкрити колір та аромат.

Інгредієнти

Для бульйону:

Курка 500-600 г

Вода 2,5–3 літри

Сіль за смаком.

Для основи:

Картопля 3-4 шт.

Морква 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Вермішель-павутинка 80-100 г.

Куркума 0,5 ч. л.

Суміш перців за смаком.

Олія та вершкове масло для смаження

Кріп, петрушка свіжі за смаком.

Спосіб приготування

Покладіть м’ясо у холодну воду. Це важливо, бо якщо покласти у окріп, білок одразу згорнеться, і смак залишиться всередині м’яса, а нам потрібно, щоб він перейшов у воду. Коли вода почне закипати, ретельно знімайте піну. Якщо ви пропустили цей момент і бульйон став мутним — додайте в нього сирий яєчний білок, проваріть хвилину і процідіть. Варіть бульон на мінімальному вогні без бурхливого кипіння 30-40 хвилин. Поки вариться м’ясо, підготуйте овочі. Картоплю наріжте кубиками, цибулю — дрібно, а моркву натріть на середній тертці. На пательні розігрійте олію та додайте шматочок вершкового масла. Спочатку пасеруйте цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Також додайте до овочів куркуму. Обсмажуйте овочі 2-3 хвилини, поки олія не стане яскраво-золотистою. Вийміть з бульону зварене м’ясо, відділіть від кісток, наріжте і поверніть у каструлю. Додайте картоплю і варіть 10-15 хвилин до напівготовності. Потім додайте овочеву засмажку. Коли картопля майже готова, додайте вермішель та варіть суп ще 2-3 хвилини. Якщо ви готуєте суп на два-три дні, краще відварити локшину окремо і додавати її безпосередньо в тарілку. Так суп залишиться прозорим, а локшина не розкисне. В кінці додайте подрібнену зелень та дрібку чорного перцю.

Подавайте суп гарячим із сухариками з білого хліба, натертими часником. Цей суп найкраще смакує одразу після приготування.