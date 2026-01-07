Ніжний, наче оксамит: як приготувати сирний суп з грибами без зайвого жиру

Готуємо ситний та корисний обід

Сирний суп з куркою та грибами — ідеальна страва для ситного та смачного обіду. Завдяки додаванню плавлених сирків та ароматних печериць суп має приємну кремову текстуру. А ще такий суп готується без засмажки, що робить його легшим для травлення.

Ми докладно розповімо, як готувати суп з куркою та плавленими сирками, щоб він вийшов ідеальним. Рецептом з нами поділилися на сайті "Господинька".

Як приготувати сирний суп з куркою та грибами

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Для приготування цього супу краще брати саме курячу грудку, щоб бульйон вийшов не дуже жирним. Якщо нема печериць, можна додати у суп гливи або сушені білі гриби, але тоді смак буде набагато інтенсивнішим.

Інгредієнти

​Куряче філе 500 г

​Вода 3 л

​Морква 1 шт.

​Цибуля 1 шт.

​Картопля 3 шт.

​Печериці 300 г

​Перець запашний горошком 4 шт.

​Лавровий лист 1 шт.

​Сіль за смаком

​Куркума 1 ч. л.

​Сирки плавлені 2 шт. (загалом 150 г)

​Зелень для подачі

Спосіб приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Покладіть у каструлю, залийте трьома літрами холодної води та поставте на вогонь. Коли закипить, обов'язково зніміть піну шумівкою через 10 хвилин кипіння, щоб бульйон був прозорим. Поки закипає вода, підготуйте овочі. Моркву наріжте тонкою соломкою (можна натерти), а цибулю дрібно нашаткуйте. Додайте їх у каструлю до м'яса. Наріжте картоплю кубиками та відправте до супу. Варіть кілька хвилин до м'якості овочів. Тим часом розріжте печериці на чотири частини та додайте їх у каструлю. Додайте духмяний перець, лавровий лист, сіль та куркуму. Куркума надасть супу гарного золотистого кольору та легкого аромату. Дайте супу трохи покипіти. Плавлені сирки наріжте тонкими скибками та поступово додавайте в каструлю, постійно помішуючи. Сир має повністю розчинитися, роблячи суп кремовим та ніжним. Наприкінці додайте жменю подрібненої зелені (наприклад, кріп). Вимкніть плиту та дайте супу настоятися 1-2 хвилини.

Суп з куркою та грибами готується дуже легко

Як і з чим подавати

Цей суп дуже смачно їсти з домашніми сухариками. Наріжте білий хліб або багет кубиками, збризніть оливковою олією, посипте сухим часником та прованськими травами і підсушіть у духовці 10 хвилин при 180°C. Подавайте сирний суп у підігрітих тарілках. Через плавлений сир він досить швидко гусне при охолодженні, а теплий посуд допоможе зберегти ідеальну консистенцію довше.