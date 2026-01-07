Ніжний, наче оксамит: як приготувати сирний суп з грибами без зайвого жиру
Готуємо ситний та корисний обід
Сирний суп з куркою та грибами — ідеальна страва для ситного та смачного обіду. Завдяки додаванню плавлених сирків та ароматних печериць суп має приємну кремову текстуру. А ще такий суп готується без засмажки, що робить його легшим для травлення.
Ми докладно розповімо, як готувати суп з куркою та плавленими сирками, щоб він вийшов ідеальним. Рецептом з нами поділилися на сайті "Господинька".
Як приготувати сирний суп з куркою та грибами
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Для приготування цього супу краще брати саме курячу грудку, щоб бульйон вийшов не дуже жирним. Якщо нема печериць, можна додати у суп гливи або сушені білі гриби, але тоді смак буде набагато інтенсивнішим.
Інгредієнти
- Куряче філе 500 г
- Вода 3 л
- Морква 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Картопля 3 шт.
- Печериці 300 г
- Перець запашний горошком 4 шт.
- Лавровий лист 1 шт.
- Сіль за смаком
- Куркума 1 ч. л.
- Сирки плавлені 2 шт. (загалом 150 г)
- Зелень для подачі
Спосіб приготування
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Покладіть у каструлю, залийте трьома літрами холодної води та поставте на вогонь. Коли закипить, обов'язково зніміть піну шумівкою через 10 хвилин кипіння, щоб бульйон був прозорим.
- Поки закипає вода, підготуйте овочі. Моркву наріжте тонкою соломкою (можна натерти), а цибулю дрібно нашаткуйте. Додайте їх у каструлю до м'яса.
- Наріжте картоплю кубиками та відправте до супу. Варіть кілька хвилин до м'якості овочів. Тим часом розріжте печериці на чотири частини та додайте їх у каструлю.
- Додайте духмяний перець, лавровий лист, сіль та куркуму. Куркума надасть супу гарного золотистого кольору та легкого аромату. Дайте супу трохи покипіти.
- Плавлені сирки наріжте тонкими скибками та поступово додавайте в каструлю, постійно помішуючи. Сир має повністю розчинитися, роблячи суп кремовим та ніжним.
- Наприкінці додайте жменю подрібненої зелені (наприклад, кріп). Вимкніть плиту та дайте супу настоятися 1-2 хвилини.
Як і з чим подавати
Цей суп дуже смачно їсти з домашніми сухариками. Наріжте білий хліб або багет кубиками, збризніть оливковою олією, посипте сухим часником та прованськими травами і підсушіть у духовці 10 хвилин при 180°C. Подавайте сирний суп у підігрітих тарілках. Через плавлений сир він досить швидко гусне при охолодженні, а теплий посуд допоможе зберегти ідеальну консистенцію довше.