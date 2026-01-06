Швидко, дешево й дуже смачно: незвичайна намазка з моркви та солоних огірків (відео)

Дізнайтеся, що приготувати з моркви та плавленого сирка, щоб вразити сім’ю

Різноманітні паштети, закуски та намазки — справжнє спасіння, коли треба щось швидко приготувати на перекус. Раніше ми ділилися з вами рецептом намазки з вареного буряку. Тепер пропонуємо приготувати закуску з моркви, цибулі та солоних огірків.

Рецептом поділилися в блозі storinka_retseptiv. Намазка з недорогих продуктів готується дуже швидко та просто. Вона може бути як варіантом смачного перекусу, так і доповненням до обіду.

Інгредієнти:

Морква — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Солоні огірки — 2-3 шт.

Плавлений сирок — 2 шт.

Часник — 1-2 зубчики

Майонез — 1-2 ст. л.

Олія для смаження.

Спосіб приготування

Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на середній тертці. Обсмажуйте їх на помірному вогні до м'якості та золотистого кольору. Поки овочі холонуть, наріжте огірки дрібними кубиками. Натріть плавлені сирки. У глибокій мисці змішайте охолоджену моркву з цибулею, огірки, сир та пропущений через прес часник. Додайте майонез.

Як і з чим подавати

Ця намазка ідеально смакує з грінками. Натріть скибочку хліба часником, підсушіть на пательні та викладіть зверху товстий шар намазки. Можна з'їсти такий бутерброд як самостійну страву чи разом із запеченою картоплею. Або ж намажте закуску на тонкий лаваш, згорніть рулет і дайте йому полежати в холодильнику 30 хвилин. Потім наріжте на порційні шматочки.