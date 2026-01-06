Швидко, дешево й дуже смачно: незвичайна намазка з моркви та солоних огірків (відео)
Дізнайтеся, що приготувати з моркви та плавленого сирка, щоб вразити сім’ю
Різноманітні паштети, закуски та намазки — справжнє спасіння, коли треба щось швидко приготувати на перекус. Раніше ми ділилися з вами рецептом намазки з вареного буряку. Тепер пропонуємо приготувати закуску з моркви, цибулі та солоних огірків.
Рецептом поділилися в блозі storinka_retseptiv. Намазка з недорогих продуктів готується дуже швидко та просто. Вона може бути як варіантом смачного перекусу, так і доповненням до обіду.
Інгредієнти:
- Морква — 2 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Солоні огірки — 2-3 шт.
- Плавлений сирок — 2 шт.
- Часник — 1-2 зубчики
- Майонез — 1-2 ст. л.
- Олія для смаження.
Спосіб приготування
- Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на середній тертці. Обсмажуйте їх на помірному вогні до м'якості та золотистого кольору.
- Поки овочі холонуть, наріжте огірки дрібними кубиками.
- Натріть плавлені сирки.
- У глибокій мисці змішайте охолоджену моркву з цибулею, огірки, сир та пропущений через прес часник. Додайте майонез.
Як і з чим подавати
Ця намазка ідеально смакує з грінками. Натріть скибочку хліба часником, підсушіть на пательні та викладіть зверху товстий шар намазки. Можна з'їсти такий бутерброд як самостійну страву чи разом із запеченою картоплею. Або ж намажте закуску на тонкий лаваш, згорніть рулет і дайте йому полежати в холодильнику 30 хвилин. Потім наріжте на порційні шматочки.