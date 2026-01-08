Новий український торт, який змусить забути про Медовик і Наполеон (відео)

В десерті поєднується ніжне безе та насичений кавовий крем

"Чарівний поцілунок" — це вишуканий торт із безе з заварним кавовим кремом. Заради його приготування доведеться попрацювати на кухні. Проте якщо робити все за технологією, торт вийде надзвичайно смачним та святковим.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Україна готує Ukraine is cooking".

Як приготувати торт "Чарівний поцілунок"

Поради щодо вибору інгредієнтів

Замість волоських можна взяти фундук або мигдальні пластівці для ніжнішої текстури. Якщо ви не любите кавовий смак, замініть каву на 2 ст. л. якісного какао-порошку або просто додайте більше ванілі. Щоб коржи вийшли ідеальними, готуйте їх зі свіжих яєць кімнатної температури. Цукор краще брати дрібнокристалічний, він швидше розчиняється.

Інгредієнти

яєчні білки — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 п.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

волоські горіхи — 50 г.

Для крема:

яєчні жовтки — 8 шт.;

борошно — 50 г;

молоко — 500 мл.;

цукор — 200 г;

розчинна кава — 4 ч. л.;

масло вершкове — 350 г.

Спосіб приготування

Волоські горіхи обов'язково підсушіть на сухій сковороді або в духовці (5-7 хв при 160°C). Це розкриє їхній аромат і прибере зайву гірчинку шкірки. Після охолодження подрібніть їх ножем на середні шматочки. Яєчні білки відокремте від жовтків у чистий і сухий посуд. Додайте дрібку солі та збивайте міксером. Починайте з низьких обертів, поступово збільшуючи швидкість. Цукор додавайте по одній ложці. Крохмаль і лимонний сік додавайте в самому кінці. Додайте горіхи, акуратно перемішайте лопаткою рухами знизу догори. Безе викладіть у застелену пергаментом форму діаметром 24 см. Якщо дозволяє духовка, випікайте коржі на двох рівнях з конвекцією. Якщо випікаєте по черзі, збивайте білки окремо для кожного коржа (по 4 шт.), інакше маса осяде. Випікайте при 130°C протягом 2,5 годин. Не відкривайте духовку перші 1,5 години! Після завершення вимкніть духовку і залиште там коржі до повного охолодження (краще на ніч). Для крему жовтки змішайте з борошном і частиною холодного молока до однорідності. Решту молока з’єднайте з цукром і розчинною кавою та доведіть до кипіння. Тонкою цівкою введіть жовткову суміш, постійно помішуючи. Заваріть крем до густого стану. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і залишіть до повного охолодження. М’яке вершкове масло збийте до пишної, світлої маси. Поступово додайте охолоджену заварну кавову основу та збивайте до однорідності. Масло та заварна основа мають бути однакової кімнатної температури. Якщо масло буде холоднішим — крем піде грудочками. Викладіть перший корж на тарілку, рівномірно нанесіть більшу частину крему. Накрийте другим коржем. Решту крему нанесіть зверху та з боків торта, вирівняйте поверхню. Посипте боки крихтою від меренги або подрібненими горіхами. Зверху можна додати шоколадну стружку. Готовий торт поставте в холодильник мінімум на 4-6 годин.

Зберігайте торт у холодильнику не більше 48 годин. Пам'ятайте, що меренга з часом вбирає вологу з крему і стає м'якшою, тому найкраще з'їсти десерт в першу добу після приготування.