Салат з буряка "Ніжність": простий рецепт із несподіваним поєднанням (відео)

Наталя Граковська
Буряковий салат із солоним огірком готують на будні й свята
Буряковий салат із солоним огірком готують на будні й свята. Фото Скріншот YouTube

Цей салат недарма отримав свою назву — він буквально тане в роті

Найпопулярнішим салатом з буряком є Шуба та її різні варіації. Проте з цим овочем можна готувати інші не менш смачні закуски. Яскравий тому приклад — салат "Ніжність". У ньому буряк поєднується з яйцями, сиром та солоним огірком.

Рецептом страви поділилася блогерка Анна Ройко на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати салат з буряка та солоних огірків

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Обирайте солодкий буряк середнього розміру. Спробуйте не варити, а саме запекти буряк у фользі — так він зберігає насичений колір і природну солодкість, не стає водянистим, що важливо для цього салату. Якщо ви хочете зробити салат більш весняним та свіжим, сміливо замінюйте солоні огірки на свіжі. Проте в цьому випадку до заправки (чи то сметанної, чи то майонезної) обов'язково додайте 1 столову ложку лимонного соку. Це необхідно, щоб компенсувати відсутність кислоти, яка була в солоних огірках. Заправити салат можна і звичайним майонезом, проте з соусом зі сметани та гірчиці він матиме більш делікатний смак.

Інгредієнти:

  • Буряк варений (або запечений) — 1-2 шт.
  • Солоний огірок — 1-2 шт.
  • Яйця варені — 3 шт.
  • Плавлений сир — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Буряк, яйця та огірки нарізаємо виключно дрібним кубиком.
  2. Плавлений сирок перед приготуванням обов’язково покладіть у морозилку на 10-15 хвилин. Натирайте його на дрібній тертці безпосередньо в миску до інгредієнтів.
  3. Змішайте сметану з гірчицею та заправте салат. Ретельно перемішайте.

Як і з чим подавати

Салат з буряка "Ніжність" можна готувати і на обід, і на вечерю у будні. Також він може стати окрасою святкового столу. В такому разі викладіть його в невеликі скляні креманки, а зверху прикрасьте натертим яєчним жовтком або подрібненими волоськими горіхами.

