Салат з буряка "Ніжність": простий рецепт із несподіваним поєднанням (відео)
Цей салат недарма отримав свою назву — він буквально тане в роті
Найпопулярнішим салатом з буряком є Шуба та її різні варіації. Проте з цим овочем можна готувати інші не менш смачні закуски. Яскравий тому приклад — салат "Ніжність". У ньому буряк поєднується з яйцями, сиром та солоним огірком.
Рецептом страви поділилася блогерка Анна Ройко на своїй сторінці в Instagram.
Як приготувати салат з буряка та солоних огірків
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Обирайте солодкий буряк середнього розміру. Спробуйте не варити, а саме запекти буряк у фользі — так він зберігає насичений колір і природну солодкість, не стає водянистим, що важливо для цього салату. Якщо ви хочете зробити салат більш весняним та свіжим, сміливо замінюйте солоні огірки на свіжі. Проте в цьому випадку до заправки (чи то сметанної, чи то майонезної) обов'язково додайте 1 столову ложку лимонного соку. Це необхідно, щоб компенсувати відсутність кислоти, яка була в солоних огірках. Заправити салат можна і звичайним майонезом, проте з соусом зі сметани та гірчиці він матиме більш делікатний смак.
Інгредієнти:
- Буряк варений (або запечений) — 1-2 шт.
- Солоний огірок — 1-2 шт.
- Яйця варені — 3 шт.
- Плавлений сир — 1 шт.
- Сметана — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Гірчиця в зернах — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Буряк, яйця та огірки нарізаємо виключно дрібним кубиком.
- Плавлений сирок перед приготуванням обов’язково покладіть у морозилку на 10-15 хвилин. Натирайте його на дрібній тертці безпосередньо в миску до інгредієнтів.
- Змішайте сметану з гірчицею та заправте салат. Ретельно перемішайте.
Як і з чим подавати
Салат з буряка "Ніжність" можна готувати і на обід, і на вечерю у будні. Також він може стати окрасою святкового столу. В такому разі викладіть його в невеликі скляні креманки, а зверху прикрасьте натертим яєчним жовтком або подрібненими волоськими горіхами.