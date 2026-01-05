Салат з буряка "Ніжність": простий рецепт із несподіваним поєднанням (відео)

Цей салат недарма отримав свою назву — він буквально тане в роті

Найпопулярнішим салатом з буряком є Шуба та її різні варіації. Проте з цим овочем можна готувати інші не менш смачні закуски. Яскравий тому приклад — салат "Ніжність". У ньому буряк поєднується з яйцями, сиром та солоним огірком.

Рецептом страви поділилася блогерка Анна Ройко на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати салат з буряка та солоних огірків

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Обирайте солодкий буряк середнього розміру. Спробуйте не варити, а саме запекти буряк у фользі — так він зберігає насичений колір і природну солодкість, не стає водянистим, що важливо для цього салату. Якщо ви хочете зробити салат більш весняним та свіжим, сміливо замінюйте солоні огірки на свіжі. Проте в цьому випадку до заправки (чи то сметанної, чи то майонезної) обов'язково додайте 1 столову ложку лимонного соку. Це необхідно, щоб компенсувати відсутність кислоти, яка була в солоних огірках. Заправити салат можна і звичайним майонезом, проте з соусом зі сметани та гірчиці він матиме більш делікатний смак.

Інгредієнти:

Буряк варений (або запечений) — 1-2 шт.

Солоний огірок — 1-2 шт.

Яйця варені — 3 шт.

Плавлений сир — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк, яйця та огірки нарізаємо виключно дрібним кубиком. Плавлений сирок перед приготуванням обов’язково покладіть у морозилку на 10-15 хвилин. Натирайте його на дрібній тертці безпосередньо в миску до інгредієнтів. Змішайте сметану з гірчицею та заправте салат. Ретельно перемішайте.

Як і з чим подавати

Салат з буряка "Ніжність" можна готувати і на обід, і на вечерю у будні. Також він може стати окрасою святкового столу. В такому разі викладіть його в невеликі скляні креманки, а зверху прикрасьте натертим яєчним жовтком або подрібненими волоськими горіхами.