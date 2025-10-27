Высокобелковый завтрак за 5 минут: простой рецепт чиа-пудинга с йогуртом и ягодами (видео)

Вкусный и полезный завтрак

Завтрак – это первый и очень важный прием пищи, заряжаемый энергией на весь день. Обычно его готовят из яиц, тостов или блинов, иногда добавляя йогурт или фрукты. Но сегодня предлагаем очень простой и питательный вариант — завтрак из чиа, йогурта и ягод.

Он богат белоком, полезными жирами и антиоксидантами, а приготовление занимает минимум времени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "khomytskyi_official".

Как приготовить чиа-пудинг с йогуртом и ягодами

Ингредиенты (1 порция):

чиа — 20 г;

ягоды — 100 г;

йогурт 2% — 150 г;

овсяное молоко – 50 г;

черный шоколад 90%/кокосовая стружка/арахисовая паста — 15 г;

мед или корица – по желанию;

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Перелить смесь в банку или миску, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 3 часа или ночью. Перед подачей добавить любимый топпинг.

Завтрак можно готовить заранее на несколько дней, он прекрасно сохраняет текстуру и вкус. Он насыщает, поддерживает чувство сытости и легко адаптируется под ваши вкусовые предпочтения. Также можно экспериментировать с ягодами, орехами или разными топингами для еще большего разнообразия. Завтрак готов и он идеально подходит для активного и здорового начала дня.