Высокобелковый завтрак за 5 минут: простой рецепт чиа-пудинга с йогуртом и ягодами (видео)
Вкусный и полезный завтрак
Завтрак – это первый и очень важный прием пищи, заряжаемый энергией на весь день. Обычно его готовят из яиц, тостов или блинов, иногда добавляя йогурт или фрукты. Но сегодня предлагаем очень простой и питательный вариант — завтрак из чиа, йогурта и ягод.
Он богат белоком, полезными жирами и антиоксидантами, а приготовление занимает минимум времени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "khomytskyi_official".
Как приготовить чиа-пудинг с йогуртом и ягодами
Ингредиенты (1 порция):
- чиа — 20 г;
- ягоды — 100 г;
- йогурт 2% — 150 г;
- овсяное молоко – 50 г;
- черный шоколад 90%/кокосовая стружка/арахисовая паста — 15 г;
- мед или корица – по желанию;
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты до однородности.
- Перелить смесь в банку или миску, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 3 часа или ночью.
- Перед подачей добавить любимый топпинг.
Завтрак можно готовить заранее на несколько дней, он прекрасно сохраняет текстуру и вкус. Он насыщает, поддерживает чувство сытости и легко адаптируется под ваши вкусовые предпочтения. Также можно экспериментировать с ягодами, орехами или разными топингами для еще большего разнообразия. Завтрак готов и он идеально подходит для активного и здорового начала дня.