Без майонезу і шкоди для фігури: рецепт легкого салату після свят (відео)

Цей салат зі свіжих овочів стане вдалим варіантом для повернення до збалансованого раціону

Після свят хочеться повернутися до легкого раціону. Саме у такі дні можна приготувати легкий салат зі свіжих овочів з хрумкою пекінською капустою. Замість майонезу він заправляється соусом із йогурту та гірчиці, тому страва виходить справді легкою.

Ідеєю рецепта поділилися на YouTube-каналі "Оксана Голіян. Рецепти".

Як приготувати салат із пекінської капусти та кукурудзи

Поради щодо вибору інгредієнтів

Замість пекінської капусти можна використовувати салат Айсберг чи салатний мікс. Якщо хочете зробити салат більш ситним, додайте відварене куряче філе або підсмажені креветки. Гірчицю краще брати не гостру або "Дижонську" в зернах.

Інгредієнти

пекінська капуста — до смаку;

перець солодкий — 1 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

помідор — 1 шт.;

моцарелла — 80 г;

гірчиця — 1 ст. л.;

йогурт натуральний — 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до смаку.

Спосіб приготування