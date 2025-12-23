Рус

Різдвяна кутя з секретним інгредієнтом: таку страву ви ще не куштували (відео)

Марія Швець
Кутя з апельсиновою цедрою та мороженою полуницею
Кутя з апельсиновою цедрою та мороженою полуницею. Фото instagram.com

Смачна та оригінальна страва

Українці традиційно на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких обов’язково присутня кутя – символ достатку, здоров’я та родинного затишку. Це страва з крупи, меду, маку та сухофруктів, яка є головною на святковому столі. Сьогодні ми пропонуємо трохи нетрадиційну версію – кутю з полуницею та цитрусовим акцентом, яка додає свіжості та легкого фруктового аромату. Такий варіант сподобається тим, хто хоче поєднати класичну традицію з оригінальними смаками. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".

Як приготувати кутю з апельсиновою цедрою

Інгредієнти:

  • крупа (спельта, пшениця або суміш "До Різдва") – 400–500 г;
  • мак – 80–100 г;
  • мед – 100–200 г;
  • окріп – 300 мл;
  • цедра апельсина – 1 шт.;
  • сік апельсина – 1 шт.;
  • родзинки білі – 50 г;
  • родзинки темні – 50 г;
  • сушена журавлина – 50–100 г;
  • курага темна – 50 г;
  • курага світла – 50 г;
  • горіхи (мигдаль, фундук, волоські) – 200 г;
  • заморожена полуниця – 300 г;

Спосіб приготування:

  1. Крупу промити, залити водою згідно з інструкцією на упаковці та зварити до готовності.
  2. Мак залити окропом, дати набухнути, зцідити воду і перетерти з 1 ст. л. меду.
  3. Горіхи та сухофрукти обдати окропом, промити холодною водою і подрібнити.
  4. Полуницю нарізати невеликими шматочками.
  5. У сотейнику змішати мед, окріп, цедру та сік апельсина.
  6. З’єднати крупу, мак, горіхи, сухофрукти та полуницю, залити медовою сумішшю і перемішати до однорідності.

Кутю подавати охолодженою або кімнатної температури. Для святкової подачі можна прикрасити зверху ягодами полуниці, цедрою апельсина або кількома цілими горіхами. Вона чудово поєднується з іншими традиційними стравами Святвечора та гарячим чаєм або компотом.

Ця кутя поєднує класичні традиції зі свіжим і несподіваним смаком полуниці та цитрусових. Вона стане справжньою прикрасою святкового столу і порадує всю родину ніжністю, ароматом та оригінальністю.

