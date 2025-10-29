Без неї борщ — не борщ: як приготувати ідеальну традиційну намазку із сала (відео)

Намазки та паштети — це універсальні страви, які прикрашають будь-який стіл.

Вони можуть бути м’ясними, рибними, овочевими чи навіть грибними — наприклад, ніжний грибний паштет із вершками. Такі закуски легко приготувати заздалегідь, і вони чудово поєднуються з хлібом або гарячими стравами.

Але сьогодні пропонується справжня класика української кухні — традиційна намазка із сала, без якої важко уявити справжній борщ чи домашній обід.Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina_artemenko".

Як приготувати намазку із сала

Інгредієнти:

сало без шкірки – 500 г;

сіль – 15 г (приблизно 3% від ваги сала);

часник – 25 г (приблизно 5% від ваги сала);

чорний перець мелений – за смаком;

оливкова олія – 3–5 ст. ложок.

Спосіб приготування:

Нарізати сало без шкірки на шматочки розміром 2–2,5 см. Додати сіль, подрібнений часник і перець, ретельно перемішати. Подрібнити сало у м’ясорубці 2–3 рази або у потужному блендері, додаючи оливкову олію для ніжнішої текстури. Перекласти намазку у чистий контейнер, накрити кришкою й охолодити у холодильнику 3–4 години або на ніч.

Намазка із сала виходить ніжною, ароматною й надзвичайно насиченою за смаком. Вона чудово поєднується з чорним хлібом, зеленню та домашнім борщем. Такий рецепт — це справжня класика української кухні, яку завжди хочеться мати під рукою.