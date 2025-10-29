Без нее борщ – не борщ: как приготовить идеальную традиционную намазку из сала (видео)

Намазки и паштеты – это универсальные блюда, украшающие любой стол.

Они могут быть мясными, рыбными, овощными или даже грибными – например, нежный грибной паштет со сливками. Такие закуски легко приготовить заранее, и они отлично смешиваются с хлебом или горячими блюдами.

Но сегодня предлагается настоящая классика украинской кухни – традиционная намазка из сала, без которой трудно представить настоящий борщ или домашний обед. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " galina_artemenko ".

Как приготовить намазку из сала

Ингредиенты:

сало без кожуры – 500 г;

соль – 15 г (примерно 3% от веса сала);

чеснок – 25 г (приблизительно 5% от веса сала);

черный перец молотый – по вкусу;

оливковое масло – 3–5 ст. кровать.

Способ приготовления:

Нарезать сало без кожуры на кусочки размером 2-2,5 см. Добавить соль, измельченный чеснок и перец, тщательно перемешать. Измельчить сало в мясорубке 2–3 раза или в блендере, добавляя оливковое масло для более нежной текстуры. Переложить намазку в чистый контейнер, накрыть крышкой и охладить в холодильнике 3-4 часа или ночью.

Намазка из сала получается нежной, ароматной и очень насыщенной по вкусу. Она отлично сочетается с черным хлебом, зеленью и домашним борщом. Такой рецепт – это настоящая классика украинской кухни, которую всегда хочется иметь под рукой.