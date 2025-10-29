Без нее борщ – не борщ: как приготовить идеальную традиционную намазку из сала (видео)
Намазки и паштеты – это универсальные блюда, украшающие любой стол.
Они могут быть мясными, рыбными, овощными или даже грибными – например, нежный грибной паштет со сливками. Такие закуски легко приготовить заранее, и они отлично смешиваются с хлебом или горячими блюдами.
Но сегодня предлагается настоящая классика украинской кухни – традиционная намазка из сала, без которой трудно представить настоящий борщ или домашний обед. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " galina_artemenko ".
Как приготовить намазку из сала
Ингредиенты:
- сало без кожуры – 500 г;
- соль – 15 г (примерно 3% от веса сала);
- чеснок – 25 г (приблизительно 5% от веса сала);
- черный перец молотый – по вкусу;
- оливковое масло – 3–5 ст. кровать.
Способ приготовления:
- Нарезать сало без кожуры на кусочки размером 2-2,5 см.
- Добавить соль, измельченный чеснок и перец, тщательно перемешать.
- Измельчить сало в мясорубке 2–3 раза или в блендере, добавляя оливковое масло для более нежной текстуры.
- Переложить намазку в чистый контейнер, накрыть крышкой и охладить в холодильнике 3-4 часа или ночью.
Намазка из сала получается нежной, ароматной и очень насыщенной по вкусу. Она отлично сочетается с черным хлебом, зеленью и домашним борщом. Такой рецепт – это настоящая классика украинской кухни, которую всегда хочется иметь под рукой.