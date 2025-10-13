Ідеальна намазка для бутербродів: як приготувати грибний паштет

Грибний паштет готується дуже просто і швидко

Грибний паштет — це ароматна намазка, яка може доповнити сніданок, святковий стіл чи стати легким перекусом. Найкраще він поєднується з підсмаженим хлібом або крекерами.

Цей паштет готується з простих продуктів — печериць, овочів і крем-сиру. Його смак ніжний, з приємним грибним ароматом і легкою вершковою ноткою. Приготувавши один раз, ви неодмінно захочете зробити це знову. Рецептом поділилася кулінарка Валентина Саєнко на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Печериці — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Крем-сир — 150 г

Сіль — дрібка

Чорний перець мелений — дрібка

Мускатний горіх — дрібка

Часник — 2 зубчики

Масло вершкове — 50 г

Олія

Як приготувати грибний паштет