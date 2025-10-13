Рус

Ідеальна намазка для бутербродів: як приготувати грибний паштет

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паштет із печериць з вершковою ноткою
Паштет із печериць з вершковою ноткою. Фото Колаж "Телеграфу"

Грибний паштет готується дуже просто і швидко

Грибний паштет — це ароматна намазка, яка може доповнити сніданок, святковий стіл чи стати легким перекусом. Найкраще він поєднується з підсмаженим хлібом або крекерами.

Цей паштет готується з простих продуктів — печериць, овочів і крем-сиру. Його смак ніжний, з приємним грибним ароматом і легкою вершковою ноткою. Приготувавши один раз, ви неодмінно захочете зробити це знову. Рецептом поділилася кулінарка Валентина Саєнко на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • Печериці — 400 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Крем-сир — 150 г
  • Сіль — дрібка
  • Чорний перець мелений — дрібка
  • Мускатний горіх — дрібка
  • Часник — 2 зубчики
  • Масло вершкове — 50 г
  • Олія

Як приготувати грибний паштет

  1. Гриби миємо, чистимо та нарізаємо.
  2. Цибулю нарізаємо кубиком, моркву натираємо на тертці.
  3. Смажимо овочі приблизно 10 хвилин. Потім додаємо нарізані гриби. Тушкуємо приблизно 20 хвилин.
  4. Після цього додаємо вершкове масло, часник і спеції. Тушкуємо ще 5 хвилин.
  5. Додаємо крем-сир, перебиваємо все блендером. Якщо потрібно, додаємо ще сіль і перець.
  6. Викладаємо паштет у посуд, де він буде зберігатися. За бажання зверху можна полити розтопленим вершковим маслом.
Теги:
#Рецепти #Гриби #Закуска #Паштет #намазка