Ідеальна намазка для бутербродів: як приготувати грибний паштет
-
-
Грибний паштет готується дуже просто і швидко
Грибний паштет — це ароматна намазка, яка може доповнити сніданок, святковий стіл чи стати легким перекусом. Найкраще він поєднується з підсмаженим хлібом або крекерами.
Цей паштет готується з простих продуктів — печериць, овочів і крем-сиру. Його смак ніжний, з приємним грибним ароматом і легкою вершковою ноткою. Приготувавши один раз, ви неодмінно захочете зробити це знову. Рецептом поділилася кулінарка Валентина Саєнко на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- Печериці — 400 г
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Крем-сир — 150 г
- Сіль — дрібка
- Чорний перець мелений — дрібка
- Мускатний горіх — дрібка
- Часник — 2 зубчики
- Масло вершкове — 50 г
- Олія
Як приготувати грибний паштет
- Гриби миємо, чистимо та нарізаємо.
- Цибулю нарізаємо кубиком, моркву натираємо на тертці.
- Смажимо овочі приблизно 10 хвилин. Потім додаємо нарізані гриби. Тушкуємо приблизно 20 хвилин.
- Після цього додаємо вершкове масло, часник і спеції. Тушкуємо ще 5 хвилин.
- Додаємо крем-сир, перебиваємо все блендером. Якщо потрібно, додаємо ще сіль і перець.
- Викладаємо паштет у посуд, де він буде зберігатися. За бажання зверху можна полити розтопленим вершковим маслом.