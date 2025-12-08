Справжній новорічний десерт: рецепт желе з шампанського (відео)

Ефектна та незвичайна страва, яка здивує гостей

Шампанське — один із головних символів Нового року. Зазвичай ми відкриваємо пляшку під бій курантів, але цей святковий напій можна подати оригінальніше. Наприклад, приготувати желе із шампанського. Така страва точно додасть святу особливого настрою та здивує гостей.

Як приготувати таке желе, показали у YouTube-блозі "Легко та Смачно!". Врахуйте, що у рецепті вказано кількість інгредієнтів на 2 порції.

Інгредієнти

Шампанське – 375 г

Цукор – 60 г

Желатин – 6,5 г

Вода для желатину – 35 г

Ягоди, розмарин – за бажанням

Як приготувати желе з шампанського