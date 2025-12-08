Справжній новорічний десерт: рецепт желе з шампанського (відео)
Читать на русском
Ефектна та незвичайна страва, яка здивує гостей
Шампанське — один із головних символів Нового року. Зазвичай ми відкриваємо пляшку під бій курантів, але цей святковий напій можна подати оригінальніше. Наприклад, приготувати желе із шампанського. Така страва точно додасть святу особливого настрою та здивує гостей.
Як приготувати таке желе, показали у YouTube-блозі "Легко та Смачно!". Врахуйте, що у рецепті вказано кількість інгредієнтів на 2 порції.
Інгредієнти
- Шампанське – 375 г
- Цукор – 60 г
- Желатин – 6,5 г
- Вода для желатину – 35 г
- Ягоди, розмарин – за бажанням
Як приготувати желе з шампанського
- Відправте пляшку шампанського в морозильну камеру на 30 хвилин.
- Залийте желатин водою, перемішайте та залиште набухати на 10 хвилин.
- Відкрийте охолоджене шампанське та вилийте 60 г у сотейник. Пляшку закрийте та поверніть у холодильник.
- Додайте в сотейник цукор і желатин. Постійно помішуючи, доведіть масу майже до кипіння, доки цукор і желатин повністю не розчиняться.
- Зніміть сотейник із плити та, періодично помішуючи, залиште масу остигати до кімнатної температури.
- В іншу ємність (бажано охолоджену) вилийте 240 г охолодженого шампанського. Через сито (щоб відсіяти осад або нерозчинені частинки) вилийте желатинову масу в охолоджене шампанське та добре перемішайте. Залиште масу на деякий час, щоб опустилася пінка.
- Розлийте масу по охолоджених келихах або креманках. За бажанням, додайте ягоди та прикрасьте гілочками розмарину. Відправте желе в холодильник на 8 годин.