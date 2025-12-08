Настоящий новогодний десерт: рецепт желе из шампанского
Эффектное и необычное блюдо, которое впечатлит всех за столом
Шампанское — один из главных символов Нового года. Обычно мы открываем бутылку под бой курантов, но этот праздничный напиток можно подать оригинальнее. Например, приготовить желе из шампанского. Такое блюдо точно добавит празднику особенное настроение и удивит гостей.
Как приготовить такое желе, показали в YouTube-блоге "Легко та Смачно!". Учтите, что в рецепте указано количество ингредиентов на 2 порции.
Ингредиенты
- Шампанское – 375 г
- Сахар – 60 г
- Желатин – 6,5 г
- Вода для желатина – 35 г
- Ягоды, розмарин – по желанию
Как приготовить желе из шампанского
- Отправьте бутылку шампанского в морозильную камеру на 30 минут.
- Залейте желатин водой, перемешайте и оставьте набухать на 10 минут.
- Откройте охлажденное шампанское и вылейте 60 г в сотейник. Бутылку закройте и верните в холодильник.
- Добавьте в сотейник сахар и набухший желатин. Постоянно помешивая, доведите массу почти до кипения, пока сахар и желатин полностью не растворятся.
- Снимите сотейник с плиты и, периодически помешивая, оставьте массу остывать до комнатной температуры.
- В другую ёмкость (желательно охлажденную) вылейте 240 г охлажденного шампанского. Через сито (чтобы отсеять осадок или нерастворенные частицы) вылейте остывшую желатиновую массу в охлажденное шампанское и хорошо перемешайте. Оставьте массу на некоторое время, чтобы опустилась пенка.
- Разлейте массу по охлажденным бокалам или креманкам. По желанию, добавьте ягоды и украсьте веточками розмарина. Отправьте желе в холодильник на 8 часов.