Настоящий новогодний десерт: рецепт желе из шампанского

Эффектное и необычное блюдо, которое впечатлит всех за столом

Шампанское — один из главных символов Нового года. Обычно мы открываем бутылку под бой курантов, но этот праздничный напиток можно подать оригинальнее. Например, приготовить желе из шампанского. Такое блюдо точно добавит празднику особенное настроение и удивит гостей.

Как приготовить такое желе, показали в YouTube-блоге "Легко та Смачно!". Учтите, что в рецепте указано количество ингредиентов на 2 порции.

Ингредиенты

Шампанское – 375 г

Сахар – 60 г

Желатин – 6,5 г

Вода для желатина – 35 г

Ягоды, розмарин – по желанию

Как приготовить желе из шампанского