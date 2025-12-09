Свято починається з цієї "ялинки": закуска, що створює новорічний настрій (відео)

Смачна та ефектна страва

На Новий рік переважно готують перевірені салати, серед яких часто можна побачити салат з курки та горошку. Ці страви стали класикою святкового столу. Проте щороку хочеться додати щось нове та оригінальне. Тож сьогодні ми пропонуємо приготувати яскраву святкову закуску "Ялинка", яка одразу створює новорічний настрій і прикрашає будь-який стіл. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Анна Шмігіріна".

Як приготувати закуску "Ялинка"

Інгредієнти:

сирок "Дружба" — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

майонез — 2–3 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

зерна граната — для декору;

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто та очистити. Натерти яйця та сирки на дрібній тертці. Подрібнити часник і кріп. Змішати всі інгредієнти з майонезом до однорідної маси. Сформувати масу у вигляді ялинки на тарілці. Прикрасити зверху зернами граната та гілочками кропу.

Подавати закуску охолодженою на плоскій святковій тарілці. Для яскравішої подачі можна додати зірочку з моркви або болгарського перцю, а навколо викласти свіжу зелень. Добре смакує з тостами, крекерами або свіжим хлібом.

Ця закуска не лише смачна, а й дуже ефектна зовні. Вона неодмінно сподобається гостям і зникне зі столу однією з перших. Обов’язково спробуйте приготувати її цього року, щоб додати святу трохи чарівності.